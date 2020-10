LALONDE, Simone



À Montréal, le 8 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Simone Lalonde Léger Lamarche, épouse en premier mariage de feu Gonzague et en deuxième mariage de feu Philippe.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lise, Gisèle (Claude) et André (Suzanne) et les enfants de Philippe, Pierre (Brenda), Michelle (Yves), Marie (Réal), Louis et Jean (Marie-Josée), ses petites-filles, Eve et Stéphanie (Sébastien) ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles, les funérailles seront célébrées en toute intimité.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Station Est et l'unité de soins Signature pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Simone Lalonde.