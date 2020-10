LAVALLÉE Marie-Thérèse, CND



(S.S.-Thérèse-de-Saint-Joseph)est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 26 septembre 2020, à l'âge de 93 ans et 6 mois dont 71 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame.Elle était la fille de feu Ovila Lavallée et de feu Régina Cournoyer. Elle a rejoint sa soeur Françoise (feu Conrad Lavoie) et son frère Roger (feu Claudette Roberge).Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Cécile (feu Raymond-M. Boucher), un neveu et des nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Au Collège Villa-Maria où elle a oeuvré, elle était connue sous le nom de Soeur "Bonjour".Compte tenu de la situation actuelle, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.