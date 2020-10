Kevin Labanc assure son avenir à San Jose

L’attaquant des Sharks de San Jose, qui était joueur autonome avec compensation, a signé une prolongation de contrat de quatre ans avec l’équipe, samedi.

• À lire aussi: Ouverture du marché des joueurs autonomes: toutes les signatures et les transactions

Le montant de l’entente n’a pas été dévoilé. L’an dernier, l’ailier droit de 24 ans avait signé pour un an et 1 million $ afin d’aider les Sharks à rester sous le plafond salarial.

Labanc, choix de sixième tour (171e au total) en 2014, s’est imposé depuis quatre saisons comme un élément important sur les deux premiers trios de San Jose. Il n’a récolté que 33 points la saison dernière, mais en avait amassé 56 en 82 matchs l’année précédente.

«Kevin amène un rare niveau d’habiletés offensives et de créativité à notre alignement et s’est établi comme un attaquant du top 6 dans notre ligue, a mentionné le directeur général Doug Wilson par voie de communiqué. [...] Kevin a montré une habileté constante à performer à un haut niveau tant en saison régulière qu’en séries éliminatoires et sera un membre important de notre club pour les années à venir.»

En éliminatoires, le New-Yorkais d’origine a récolté 14 points en 30 matchs. Les partisans des Sharks se souviendront longtemps de ses quatre points en quatre minutes qui avaient permis à l’équipe californienne de revenir de l’arrière et d’éliminer les Golden Knights de Vegas lors du septième match du premier tour des séries de 2019.