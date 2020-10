COVID-19: la clientèle solidaire pour les restaurateurs

Des restaurateurs de la région de Québec se disent touchés de la solidarité de leur clientèle qui, malgré la fermeture des salles à manger, les garde bien occupés avec les formules de repas pour emporter.

Déjà affaiblis par la première fermeture des salles à manger survenue en mars dernier, plusieurs restaurateurs s’étaient indignés lors de la récente annonce d’une seconde fermeture, en vigueur depuis le 1er octobre dernier. Toutefois, leur clientèle semble motivée plus que jamais à les soutenir dans cette épreuve, qui pourrait bien s’étirer au-delà du 28 octobre.

«Pour l’instant, l’engouement est là, on a un bon capital de sympathie», lance Pascal Bussière, copropriétaire du restaurant Battuto. Il estime que la réponse de sa clientèle est «belle» et qu’il y a beaucoup de solidarité.

«Les clients sont là pour nous», poursuit-il, ajoutant qu’ils sont nombreux à repartir non seulement avec un repas, mais aussi avec «une bonne bouteille de vin».

«Mouvement de solidarité»

«Ils le faisaient au printemps aussi, mais on sent qu’ils veulent encore plus nous encourager et ils se gardent un budget intéressant pour le faire», fait-il valoir.

Même son de cloche au Montego, sur l’avenue Maguire.

«Ça va très bien, on a un beau mouvement de solidarité», indique Charles-Antoine Authier, copropriétaire du restaurant.

«Je croyais que ce serait moins fort, parce qu’il y a une date de fin annoncée, mais non, on a une belle réponse. Et là, c’est un long week-end, donc on a beaucoup de demandes de repas pour emporter», s’enchante-t-il.

À La Taverna Grecque le Mezzé, les clients répondent aussi présents. Toutefois, le propriétaire, Andreas Papadeas, remarque qu’il doit travailler un peu plus qu’au premier confinement.

«Ce n’est pas comme en avril, fait-il valoir. Mais à date, c’est très bien. Il faut stimuler beaucoup plus que la première fois, mais les clients sont au rendez-vous.»

Bien manger, pas compliqué

Chez Morena, un commerce qui est à la fois une épicerie, un restaurant et un service de traiteur, on indique que le prêt-à-manger est un incontournable en cette période de pandémie.

«On a fermé notre salle à manger et on a adapté notre offre de prêt-à-manger. On fait des trucs plus faciles et plus conviviaux et il y a une possibilité de livrer. Mais les gens aiment venir pour voir et choisir», lance la propriétaire, Ariana Morales.

Elle sent également un bon support de sa clientèle.

«Les gens achètent plus de choses pour préparer à manger et ils ne veulent pas que ce soit compliqué», observe-t-elle.