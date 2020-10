Je sais ce qui vous a diablement dérangé dans le débat de mercredi dernier entre Mike Pence et Kamala Harris. C’est la mouche. Moi aussi, elle a détourné mon attention même si je me foutais intégralement des propos de la madame et du monsieur.

Mais cette mouche est-elle apparue par hasard ? J’ai fait de la télé pendant 30 ans et je n’ai jamais vu une mouche aussi collante, insistante ou déterminée sous les puissants éclairages d’un studio de télévision. C’était anormal. Au début, ça fait sourire. Une mouche fait son show devant 50 millions de téléspectateurs et personne n’y peut rien. Il eût été malvenu ou déplacé d’intervenir ou tenter de la faire fuir. Encore moins imaginable de penser à la tuer. Vous imaginez la réaction des protecteurs de mouches sur les réseaux sociaux ?

Et c’était inquiétant. À l’œil nu, cette mouche ne bougeait pas. Elle restait sur place. Mais que faisait-elle ? J’aime autant ne pas y penser. A-t‐elle été givrée ou droguée par le spray net dans lequel elle était stationnée ? L’équipe de Trump, c’est évident, est très forte sur le fixatif et Pence en était aspergé.

QUELLE SORTE ?

Mais vous connaissez les Américains. Et si cette mouche n’en était pas une. Admettons que cette mouche était télécommandée, téléguidée. Et si elle était un mini-drone ? La mouche était-elle un outil des démocrates qui l’ont envoyée tout près du cerveau de Pence afin de savoir, d’analyser ce qui se passait dans la caboche du VP ou même de prévoir les arguments que l’homme allait avancer dans la discussion ?

Sinon, la mouche était-elle un drone piloté par les républicains ? Une idée de Donald le contrôlant qui, depuis son bureau, nourrissait le cerveau de son homme.

Il est évident que la longue présence de cette mouche n’était pas normale dans un moment aussi important. Je ne peux croire que la CIA n’ait pas enquêté la mouche. Au fait, c’était quelle sorte de mouche ? Saura-t-on un jour ? C’était une mouche à quoi ?

POUT-POUT-POUT