Le plein de jeux pour zénifier

L’automne amène son cortège de désagréments entre le froid qui s’installe et les journées qui raccourcissent. Ajoutez à cela les mesures sanitaires et il y a des moments, voire des jours, où on a tout simplement envie de tout oublier. Voici plusieurs jeux vidéo pour y arriver.

Katamari Damacy Reroll

Parce qu’il est complètement saoul, le Roi de tout le cosmos détruit toutes les étoiles dans le ciel... sauf la Terre. Remis sur pied, il s’aperçoit de son erreur et demande à son fils, le Prince (un nabot mesurant cinq centimètres de haut) de se rendre sur la planète bleue. Là, à l’aide d’un Katamari, une balle magique qui ramasse tout sur son passage, le sauveur doit amasser suffisamment de matériaux pour permettre à son père de reconstruire les étoiles et la Lune.

Réédité pour la Switch et Windows en 2018. Les versions pour PS4 et Xbox One doivent arriver le 20 novembre.

Everything

Comment décrire un jeu dont le titre veut dire «Tout»? Sachez que le jeu permet d’incarner n’importe quel objet de l’univers, qu’il s’agisse d’un animal, d’une galaxie ou d’une planète. Pas de but précis, pas de missions à accomplir. Dans cet univers étrange, tout est interactif, intuitif et interconnecté. Le joueur se meut dans ce monde unique au son de phrases du philosophe Alan Watts et sur la musique de Ben Lukas Boysen. On ressort troublé de cette expérience peu commune.

store.steampowered.com/app/582270/Everything/

Slender: The Arrival

Les amateurs de frissons vont apprécier «Slender: The Arrival». Jeu de survie à la première personne (et parfait à quelques semaines de l’Halloween), le titre met en scène Lauren et Kate, deux amies d’enfance, la première cherchant à comprendre ce qui est arrivé à la deuxième. Le joueur, armé d’une lampe de poche, doit tout faire pour survivre. Car Slender Man rôde dans les parages. La musique est anxiogène à souhait et l’atmosphère est on ne peut plus sombre.

https://www.slenderarrival.com/

Minecraft

Ce n’est pas un hasard si Minecraft peut s’enorgueillir d’avoir plus de 131 millions de joueurs actifs par mois. Car, si l’actuelle pandémie a incité les joueurs à se réfugier dans cet univers coloré, il faut avouer que le concept est intéressant, car simple. L’univers est ouvert, infini et les joueurs doivent extraire des minéraux, fabriquer des outils et construire des bâtiments. Là encore, pas de but (bien qu’il y ait un système d'accomplissements), mais un jeu basé sur l’envie de chacun. On peut s’amuser à personnaliser son joueur comme on le souhaite et à bâtir n’importe quoi, d’un château à un barrage à une grande roue en passant par des jardins, une voiture ou une pyramide. Afin de vous extasier, sachez qu’il existe des reproductions de la Terre du Milieu, du Titanic et de Westeros.

https://www.minecraft.net/fr-ca

Flower

Créé pour générer des sensations de bonheur chez les joueurs, Flower se veut une œuvre d’art dans laquelle le gamer est transporté dans le rêve d’une fleur en pot, placée devant la fenêtre d’un appartement. Synonyme d’évasion dans le sens le plus littéral du terme, ce jeu sorti en 2009 pour la Playstation, pour Windows et pour iOS, est une invitation au calme. Il est actuellement disponible sur Steam et est même offert en doublé avec Journey, autre titre qui invite à la rêverie éveillée au milieu des déserts.

https://store.steampowered.com/app/966330/Flower/

Luxuria Superbia

Là encore, la nature et les fleurs sont au premier plan. Le but est simple: il faut toucher une fleur pour qu’elle se colore suffisamment longtemps pour qu’on puisse faire la même chose avec une autre fleur. Au fur et à mesure, un temple se construit, le jardin grandit et on oublie tout le reste.

Play.google.com et store.steampowered.com/app/269150/Luxuria_Superbia/

Botanicula

Cinq amis – de petites créatures forestières – se mettent en route afin de sauver la dernière graine de leur arbre, infesté de parasites. C’est mignon tout plein, rempli d’humour, ça s’adresse aux familles, la musique est sympathique et on plonge dans ce monde dont les dessins très doux invitent à la relaxation.

https://store.steampowered.com/app/207690/Botanicula/

La perte de temps utile de la semaine

Abzû gratuit jusqu'au 15 octobre

Toutes les semaines, Epic Games offre un jeu entièrement gratuit. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire à la plateforme – on peut d’ailleurs utiliser son compte Steam – et d’aller télécharger le titre. Jusqu’au 15 octobre, le magnifique Abzû est ainsi mis à la disposition des gamers. Ce jeu, du directeur artistique de Flower et Journey, entraîne le joueur dans les fonds sous-marins. Faune et flore, ancienne civilisation, nouvelles zones; la mer y est présentée dans toute sa splendeur, sans un mot, mais en musique composée par Austin Wintory (récipiendaire d’un BAFTA et d’un Grammy pour la trame sonore de Journey). On rêve et on se laisse emporter par la poésie indéniable de Abzû.