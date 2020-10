Lemieux tient promesse

SHAWINIGAN | David Lemieux a remporté sa gageure contre Francy Ntetu, samedi, au Centre Gervais Auto.

L’ancien champion du monde (42-4, 35 K.-O) l’a emporté par knock-out au cinquième round. Il a envoyé son adversaire deux fois au plancher avec son puissant crochet de gauche.

En général, Lemieux a livré une meilleure performance qu’à son premier combat à 168 lb. Il a été particulièrement efficace lors des deux derniers rounds.

«On a encore de petites choses à améliorer pour qu’il soit confortable à 168 lb, a souligné Marc Ramsay lors d’un point de presse. Une chose qui est sûre, pas question d’un retour à 160 lb.

«J’ai bien aimé sa concentration surtout en début de combat. Ça l’avait été problématique comme Bursak. Il était beaucoup plus concentré lors des premiers rounds. Il a besoin de voir plus de compétition à 168 lb afin de trouver ses repères pour de bon.»

Le lion rugit

Photo courtoisie, Vincent Ethier / EOTTM

Avec la force de frappe d’Arslanbek Makhmudov et le menton fragile de Dillon Carman, on prévoyait un combat rapide.

Makhmudov (11-0, 11 K.-O.) a donné un seul coup poing pour conserver son titre NABF des poids lourds. Le colosse dirigé par Marc Ramsay a envoyé Carman avec une puissante gauche dès la septième seconde de l’affrontement.

Celui qu’on surnomme « Big Country » s’est relevé de peine et de misère. Il regardait vers le plancher et il ne donnait pas l’impression qu’il voulait poursuivre.

« J’ai pratiqué ce coup pendant mon camp d’entraînement, a souligné Makhmudov. J’ai été surpris de voir l’arbitre mettre fin au combat.

« J’étais prêt pour ce duel. Après mon dernier combat, j’ai pris seulement un repos de 10 jours. Puis, pendant le confinement, je n’ai jamais arrêté de m’entraîner. »

On peut se demander si l’Ontarien avait vraiment le goût de se battre. On était très loin du Carman qui a battu Simon Kean.

« Makhmudov m’a atteint avec une grosse main gauche, a mentionné Carman lors d’une conférence téléphonique. Par contre, ce n’était pas un coup pour mettre fin au combat.

Photo courtoisie, Vincent Ethier / EOTTM

« Je crois que l’arbitre m’a mal compris. Je lui ai dit que j’étais correct, mais il a compris que je ne voyais pas. C’est un manque de communication. »

Mathieu expéditif

Photo courtoisie, Vincent Ethier / EOTTM

Lexson Mathieu (10-0, 9 K.-O.) n’a pas traîné lors de son combat contre l’Ontarien Tim Cronin (12-5-2, 3 K.-O.) en ouverture de gala. Le boxeur de Québec l’a emporté par knock-out dès la deuxième minute du premier round.

Il devient ainsi le plus jeune gagnant du titre NABF des poids super-moyens. Avec cette ceinture, le protégé de François Duguay pourrait s’approcher du top 15 de l’IBF en raison de l’inactivité de plusieurs boxeurs aux quatre coins de la planète.

Il a mis fin au combat avec une combinaison avec un coup au foie et un autre à la tête. Le pauvre Cronin, qui a eu visiblement le souffle coupé, ne s’est pas relevé. Il souffrait trop pour poursuivre le duel.

« Je donne chacune de mes ceintures à mes grands-parents, a expliqué Lexson Mathieu. Ils ont tous mes trophées et mes ceintures remportés à la boxe.

« Je suis content parce que je vais pouvoir leur en apporter une deuxième. »

On peut se demander s’il n’est pas venu à Shawinigan en touriste. Pourtant, il s’est imposé un confinement total de 24 jours pour deux petites minutes d’action. C’est un gros sacrifice pour un résultat décevant.

Mathieu a commencé le duel en gaucher. Puis, lorsqu’il est revenu en droitier, le combat s’est terminé rapidement.

« C’est un combat où on voulait que Lexson choisisse bien ses coups de poing, a souligné l’entraîneur de Mathieu, François Duguay. Il a mis fin au combat avec un coup qu’on avait travaillé pendant le camp d’entraînement.

« À la fin du combat, on voyait la marque du coup de Lexson. Il a visé vraiment au bon endroit. »

Appréhensions confirmées

Au cours des prochaines heures, je vais recevoir la même question de la part des amateurs de boxe : « Puis, c’était comment un gala à huis clos ? »

J’avais des appréhensions au départ. Depuis juin, j’ai regardé plusieurs galas de Top Rank, de Premier Boxing Champions (PBC) et aussi de l’Ultimate Fighting Championship (UFC). J’ai bien analysé tout ce que je voyais à la télévision.

Le constat fut rapide. Il manquait un ingrédient important dans tous les événements : l’ambiance. L’absence de spectateurs fait mal à la qualité du spectacle offert sur le ring. Ne me parlez pas des applaudissements comme bruit de fond, c’est la pire idée des promoteurs.

J’avais donc hâte de me rendre à Shawinigan pour couvrir le gala d’Eye of the Management, le premier au Canada depuis le début de la pandémie. Toutefois, mes appréhensions se sont confirmées. Tous les combats n’avaient pas la même saveur malgré la présence des trois ténors de Camille Estephan.

Je ne parle pas du spectacle offert sur le ring. Par contre, de voir des boxeurs faire leur marche vers le ring avec une chanson comme seul bruit de fond, c’est terrible. Ça ne doit pas être très motivant.

Le Centre Gervais Auto a toujours été un endroit intimidant pour les boxeurs de l’extérieur. On se souvient des derniers combats de Simon Kean. Il y avait une ambiance folle dans le domicile des Cataractes.

On n’a pas eu droit à cela hier malgré quelques applaudissements provenant des membres de l’équipe d’Eye of the Tiger Management.

Oui, on a eu droit à de la boxe pour la première fois en sept mois. Toutefois, je me suis ennuyé des soirées de combat de championnat du monde où chaque coup fait réagir les spectateurs. Je me croise les doigts pour qu’on revienne au bon vieux temps le plus rapidement possible.

Un protocole blindé

Ce gala était aussi un test crucial pour le protocole mis en place par EOTTM, la Santé publique et la Régie.

Les autorités de la Santé publique de la Mauricie devaient dépêcher des inspecteurs au Centre Gervais Auto. On ne les a pas vus. Ils auraient cherché longtemps pour prendre en défaut les organisateurs de la soirée. EOTTM, avec l’aide des Cataractes de Shawinigan, a appliqué le protocole à la lettre. Rien n’a retroussé du début à la fin. On peut se demander comment la Santé publique fera pour refuser la tenue d’un autre gala quelque part au mois de novembre.

On s’attendait à des victoires d’Arslanbek Makhmudov et de Lexson Mathieu, mais on aurait souhaité des duels plus compétitifs. Ce n’est pas arrivé.

Dillon Carman et Tim Cronin ne se sont pas présentés pour leur combat. Ils étaient prêts à abandonner dès qu’ils en auraient l’occasion. Vivement des adversaires de meilleure qualité !

Par contre, avec la fermeture des frontières américaines possiblement pour les derniers mois de 2020, on va devoir se contenter des duels à saveur locale. C’est la réalité de la COVID-19.

Au moins, on aura de la boxe à se mettre sous la dent.