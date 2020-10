Les bienfaits de la marche

En collaboration avec

«La marche est le meilleur remède pour l’Homme», disait Hippocrate, le médecin de l’Antiquité grecque. C’est d’autant plus vrai en cette période de pandémie où les sorties sont comptées: c’est une activité parfaitement compatible avec les mesures de distanciation sociale, à faire en solo ou en famille rapprochée. Le bol d’air et l’activité musculaire qu’elle procure font du bien à l’esprit et au corps... à condition de bien s’y prendre. C’est pourquoi, malgré le contexte actuel, le Grand défi Pierre Lavoie maintient son événement La Grande marche, qui se déroulera les 17 et 18 octobre prochains. COVID-19 oblige, il s’agira cette fois-ci de parcourir 5 km depuis chez soi.