Les consignes de la santé publique sont-elles suivies?

Le gouvernement demande plus que jamais aux gens dans les zones rouges d’éviter de se rendre dans d’autres régions. Mais est-ce que les gens ont écouté l'appel du premier ministre Legault?

Par exemple, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, qui est en zone orange, tout au long de la journée ils ont été des dizaines à déambuler sur la rue Principale, majoritairement des gens du coin. Tous voulaient profiter du temps clément, en ce long week-end de l’Action de grâce.

Ils avaient à peu près tous le même message pour les touristes et leur demandaient de rester à la maison.

«Les gens de Saint-Sauveur ont suivi les consignes. Ici, on n'a pas un cas de COVID-19; un cas actif, on n'en a pas. On veut rester comme ça», a dit le maire Jacques Gariépy, en entrevue à la caméra de TVA Nouvelles.

Parmi les gens rencontrés à Saint-Sauveur, on retrouvait quelques antimasques qui nient l'existence de la pandémie de COVID-19.

En entrevue à LCN, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait un message pour eux: «Je le répète, il va falloir marteler le message, il faut avoir plus de contraventions chez ces gens-là parce que l'essentiel des Québécois fait des efforts», a-t-il martelé.

Du côté de Québec, les policiers se sont présentés aux limites de la ville afin de sensibiliser les automobilistes aux déplacements non essentiels entre les régions.