MLS : Au tour d’Orlando et du Minnesota d’avoir des cas de COVID-19

Alors que les Rapids du Colorado tentent déjà de contenir une importante propagation de la COVID-19 dans leurs rangs, l’Orlando City SC a annoncé samedi qu’un joueur de l’équipe première avait rendu un test positif au virus.

Ce diagnostic a été découvert lors des contrôles de routine de la formation floridienne. Tous les autres joueurs et membres du personnel ont été testés négatifs.

Le joueur en question a été isolé du groupe et est asymptomatique.

Orlando devait disputer un match contre le Crew de Columbus, dimanche, en Floride, mais la Major League Soccer (MLS) a décidé de reporter le duel à une date ultérieure après que deux tests pour la COVID-19 effectués sur des membres du personnel du Crew soient revenus positifs, plus tard en soirée.

Deux autres cas positifs ont été découverts au sein de l’organisation du Minnesota United et le circuit Garber a aussi décidé de repousser le match initialement prévu dimanche, au Texas, entre Minnesota et le FC Dallas.

«Les deux matchs ont été reportés pour assurer la santé et la sécurité des joueurs et des membres du personnel, ce qui permettra de faire plus d’évaluation avant que les équipes puissent voyager et jouer», a mentionné la MLS dans un communiqué.

La ligue annoncera les nouvelles dates pour ces matchs dans le futur.