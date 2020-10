Paul St-Pierre Plamondon pas pressé de se faire élire député

Au lendemain de son élection à la tête du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon ne voit pas comme un problème le fait qu’il ne soit pas député à l’Assemblée nationale.

• À lire aussi: Paul St-Pierre Plamondon élu chef du Parti québécois

«Quand on n’est pas en commission parlementaire, on peut être avec les gens, on peut être sur le terrain, on peut travailler sur d’autres projets», a soutenu le nouveau chef du PQ en entrevue à LCN samedi.

Il rappelle d’ailleurs que René Lévesque avait été dans cette situation pendant six ans et que Jacques Parizeau et François Legault ont fait de même.

«Comme chef extra-parlementaire, je trouve que c’est la meilleure position pour insuffler un élan d’énergie au parti en étant proche des gens et en faisant parler du parti. Ce n’est pas un désavantage d’être un chef extra-parlementaire, au contraire», a poursuivi Paul St-Pierre Plamondon.

Reconstruire le PQ

Le politicien de 43 ans a assuré que, sous sa gouverne, le PQ assumera l’idée de l’indépendance du Québec.

Paul St-Pierre Plamondon entend aussi miser sur un discours nationaliste décomplexé pour séduire les Québécois qui ont délaissé le Parti québécois pour la CAQ aux dernières élections.

«C’est une chose de dire "nationalisme" tout le temps comme de la poudre aux yeux, mais qu’est-ce qui se passe vraiment pour protéger nos entreprises d’ici? Qu’est-ce qui se passe lorsque le fédéral nous dit non constamment? Lorsque le français recule?» a-t-il insisté.

Le nouveau chef du PQ entend aussi talonner le gouvernement Legault sur sa gestion de la pandémie.

«Le Parti québécois, à la défense des Québécois, a un rôle à jouer au cours des prochains mois pour que les Québécois aient toute l’information et puissent maintenir un minimum de confiance envers le gouvernement», a-t-il déclaré.

Chose certaine, la reconstruction du PQ, qui ne dispose plus que de neuf députés à l’Assemblée nationale, ne sera pas une mince tâche.

Paul St-Pierre Plamondon se montre quand même optimiste, galvanisé par sa victoire de vendredi face au député d’expérience Sylvain Gaudreault et à l’humoriste Guy Nantel.

«Les membres ont choisi le changement. Je partais à 5% en début de course, dans une course qui a duré neuf mois avec deux vagues de COVID», a-t-il évoqué.