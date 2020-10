Un automne sous le signe de la variété

Il est rare qu’un événement paralyse le monde de la télé. Il y a eu des grèves qui ont ralenti le processus ou limité la durée d’une saison à certaines époques. Mais la pandémie a carrément mis la clé dans la porte de tous les studios au printemps. Et pas qu’ici. Si la fiction a mis plus de temps à se remettre en route et que la distanciation empêche toujours le tournage de certaines séries, les variétés occupent une place de choix. Voici quelques nouveautés ou des concepts revisités pour nous aérer un peu l’esprit.

À tour de rôle

Photo courtoisie

Marie-Ève Janvier anime ce rendez-vous nostalgique et convivial où deux artistes qui ont partagé un projet commun revisitent leurs rôles marquants. La distanciation sied très bien au concept.

◾ Lundi 21 h à TVA

Bijoux de famille

Photo courtoisie

Tournée devant un public restreint sur une terrasse cet été, cette variété chaleureuse animée par Charles Lafortune entremêle stand-up humoristique et entrevues sur un thème rassembleur : la famille.

◾ Dimanche 20 h dès le 25 octobre à TVA

En studio

Photo courtoisie

Entre La voix et Star Académie, cette nouveauté animée par Marc Dupré met de l’avant le talent de gens du public qui souhaitent partager une histoire avec leurs proches. Des musiciens de renom leur permettront d’enregistrer une chanson qui a marqué un moment de leur vie qu’ils partageront avec nous.

◾ Dimanche 19 h dès le 25 octobre à TVA

La Tour

Photo courtoisie

Patrick Huard reçoit dans un loft chaleureux trois personnalités avec lesquelles il jase en toute convivialité. Ces entrevues sont entrecoupées de ses observations à la caméra et de saynètes fictives qui donnent le pouls sur ce qui se passe dans l’édifice. Difficile à expliquer, mais ça fonctionne très bien et ça donne lieu à des moments divertissants.

◾ Lundi au jeudi 19 h 30 à TVA

Ce soir on char

Photo courtoisie

Les cinéparcs ont été mis à contribution pour la présentation de spectacles cet été. Dominic Paquet et Philippe Bond animent des rendez-vous en humour devant des phares allumés et un public heureux de prendre part à ce mini-festival. Chaque émission met en vedette une brochette d’humoristes aimés.

◾ Dimanche 21 h sur Noovo

Le prochain stand-up

Photo courtoisie

Marie-Lyne Joncas anime ce grand plateau où de jeunes (parfois pas si jeunes) humoristes tentent de remporter le titre du prochain stand-up. Louis Morissette, Mariana Mazza et P-A Méthot livrent leurs commentaires. C’est l’occasion de voir de nouveaux visages et de décortiquer certains codes de l’humour.

◾ Jeudi 20 h sur Noovo

OD chez nous

Photo courtoisie

La téléréalité occupe une place importante chez Noovo, comme sur les grandes chaînes américaines. Les voyages se font cette fois-ci au Québec, ce qui permet de le découvrir si ce n’est déjà fait. Et Capitaine rebondissements, Jay Du Temple, est bien présent avec ses twists pour nous garder captifs.

◾ Du dimanche au jeudi 18 h 30 sur Noovo

En direct de l’univers

Photo courtoisie

Une des premières émissions que nous avons vues en contexte de pandémie au printemps dernier. Malgré la distanciation, le rendez-vous animé par France Beaudoin demeure toujours aussi chaleureux, émouvant et surprenant.

◾ Samedi 19 h sur ICI TÉLÉ

Tout le monde en parle

Photo courtoisie

En direct depuis le début de la pandémie, ce rendez-vous du dimanche est un incontournable pour faire un bilan de la semaine et réfléchir à ses enjeux. La présence d’un artiste musical est bienvenue pour le milieu comme pour notre âme.

◾ Dimanche 20 h sur ICI TÉLÉ

Bonsoir bonsoir !

Photo courtoisie

Depuis le printemps, Jean-Philippe Wauthier a tenu la barre d’un rendez-vous quotidien qui a su très bien s’adapter à la situation. Des entrevues plus substantielles, des collaborateurs allumés, un café en vidéoconférence avec nos aînés et des artistes en performance, une formule qui est désormais installée en mode hebdo avec plaisir.

◾ Vendredi 20 h sur ICI TÉLÉ

L’effet wow

Photo courtoisie

Sébastien Diaz laisse toute la place à la culture et aux artistes dans ce rendez-vous repensé à distance, mais dont la facture très cinématographique est toujours aussi créative. Le milieu artistique écope largement de la COVID-19 alors que les arts sont un baume pour l’âme.

◾ Vendredi 22 h à ARTV

Y’a du monde à messe

Christian Bégin anime cette veillée toujours bien articulée où il fait bon découvrir des gens différents (des invités qui sont toujours intéressants) autour d’un thème. Malgré la distance, le chœur est bien présent pour agrémenter les rencontres et accompagner un artiste musical.

◾ Vendredi 20 h à Télé-Québec

Cette année-là

Photo courtoisie

L’émission s’est très bien adaptée à la situation avec un petit jeu de chaises musicales pour assurer la distanciation. Même sans public, on offre toujours une belle vitrine pour la culture dans un cadre sympathique et distrayant. Et que dire des savoureuses parodies de Marc Labrèche qui deviennent virales !

◾ Samedi 20 h à Télé-Québec

Dancing with the Stars

Photo courtoisie

Nouvelle animatrice, Tyra Banks, éclairages repensés pour pallier l’absence de public, juges en distanciation, danseurs professionnels en quarantaine en solo et danseurs-vedettes testés quotidiennement, équipes de maquillage-coiffure consacrées à chaque duo, thématiques accrocheuses, voilà ce qui nous assure une 29e saison sécuritaire et surprenante.

◾ Lundi 20 h sur ABC

American Ninja Warrior

Photo courtoisie

Ici, tous les participants et les artisans de cette compétition ont été mis en quarantaine sous le dôme où se déroule l’événement. La saison entière a été filmée en seulement 8 jours !

◾ Lundi 21 h sur NBC

The Masked Singer

Photo courtoisie

C’est le concept idéal pour éviter la propagation par gouttelettes : les chanteurs mystères ne sont pas que masqués, ce sont des mascottes ! Pour vaquer à la conception du show, tous les artistes, chanteurs et danseurs suivent leurs formations en vidéoconférence afin de limiter la présence en studio. Les juges sont en distanciation.

◾ Mercredi 20 h à Fox

I Can See Your Voice

Photo courtoisie

Nouveau format animé par le sympathique Ken Jeong où six chanteurs secrets doivent mystifier un participant en lui faisant croire qu’il chante bien. Tout se fait facilement en distanciation. Fait inusité, la production utilise des images d’un public qui ont été enregistrées à l’avance lors du seul épisode pré-pandémie.

◾ Mercredi 21 h à Fox

Big Brother

Photo courtoisie

L’hiver dernier, les participants de cette téléréalité n’ont même pas eu connaissance de la pandémie qui grandissait hors de leurs murs. Comme c’est le cas pour OD, Love Island, ou toute autre émission du genre, les candidats ont tous été en quarantaine avant d’entrer dans le fameux loft et ils y passent tout leur temps sans contact extérieur. C’est la 22e saison qui est actuellement en ondes.

◾ Lundi, mercredi, jeudi 20 h à CBS

The Bachelorette

Photo courtoisie

Les célibataires de The Bachelorette doivent oublier, pandémie oblige, les voyages en hélicoptère dans des paysages idylliques pour demeurer cloîtrés à Palm Spring. Cette téléréalité figure normalement en alternance avec Dancing with the Stars à la programmation. Pour la première fois, ces gros canons sont dans le même alignement.

◾ Mardi 20 h sur ABC

Weakest Link

Photo courtoisie

La pandémie a permis de ramener ce format qu’anime la très aimée Jane Lynch. Huit participants doivent faire équipe pour accumuler à chaque tour le plus de prix. Ils se relaient pour répondre à des questions de culture générale. Une formule classique, mais qui permet la distanciation.

◾ Mardi 20 h sur NBC