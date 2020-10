Un blanc pour les fromages et autres délices

Labranche Laffont, Pacherenc du Vic-Bilh 2018, France

24,45 $ - Code SAQ : 14350440 – 14,5 % - 1,7 g/L – Biologique

La couleur dorée et le nez vaguement oxydatif pourrait peut-être donner l’impression d’un blanc fatigué, mais la bouche... Oh, la bouche ! Une expression des gros manseng (70 %) et petit manseng dans tout ce que ces cépages du Sud-Ouest ont de plus nerveux et énergiques.

Le tout est enrobé d’une texture vineuse, presque tannique par sa structure doublée d’acidité et d’amertume. Vraiment, ce vin biologique de Christine Dupuy est un super exemple des blancs de Pacherenc du Vic-Bilh, appellation qui se partage le même territoire que Madiran.

Pour l’apprécier à sa juste valeur, oubliez l’apéro ; on a affaire ici à un vin de table. De bonne table. Poulet au vin jaune, lotte au beurre blanc, cari de légumes, fromages relevés comme un Époisse ou un Munster. Un délice ! Parfait pour souligner l’Action de grâce, même en petit comité.

Santé !