Visite dans les coulisses de «La Voix»

La production de «La Voix» est déjà une opération complexe à mener chaque semaine. Imaginez en temps de pandémie, avec une série de règles sanitaires serrées à suivre, sur scène comme en coulisses!

Chantal Lépine, productrice déléguée de l’émission, a fait faire le tour du plateau de «La Voix» à l’Agence QMI le vendredi 2 octobre dernier, alors que se tenaient les répétitions du gala qui aurait lieu deux jours plus tard. Au menu: artisans passionnés, répétitions survoltées, visages masqués et personnes distanciées!

Dominick Gravel/Agence QMI

Entrée sécuritaire

Dès l’entrée dans le studio MELS de l'arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, un protocole sanitaire s’impose. Lavage des mains, prise de température, remplissage de formulaire et distribution de masques sont obligatoires pour quiconque souhaite franchir la porte principale, où la sécurité a de surcroît été accrue. «Avant, il y avait différentes portes, pour les spectateurs, pour le public... Maintenant, tout est centralisé au même endroit. Il faut passer aux douanes, en quelque sorte!» rigole Chantal Lépine.

Dominick Gravel/Agence QMI

Anges gardiens

Pandémie ou pas, des préposés aux premiers soins sont toujours de garde sur le plateau de «La Voix», une mesure imposée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour les lieux où oeuvrent un grand nombre de gens, ou susceptibles de rallier les foules.

Dominick Gravel/Agence QMI

Dominick Gravel/Agence QMI

Repas et collations

Auparavant, le plateau de «La Voix» était irréprochable au niveau environnemental, notamment au niveau des collations. La COVID-19 a hélas engendré une obligation de revenir aux formats individuels de biscuits, sachets de noix et compotes, et aux bouteilles d’eau. Celles-ci sont soigneusement disposées dans des cases sur une table en coulisses, pour éviter que toutes les mains ne tripotent tous les produits. «On était exemplaires avant, note Chantal Lépine. On avait éliminé le plastique, le préemballage et les ustensiles jetables, on avait des bouteilles réutilisables et on avait une cantinière pour cuisiner des collations, des salades. Maintenant, on doit tout séparer. C’est malheureux.» Pour la distanciation, la cafétéria a aussi été repensée et divisée en plusieurs locaux, et les artistes et artisans ne peuvent désormais être que deux à partager une même table. «On a identifié les groupes de personnes, et chacun a sa cafétéria.» On a également écarté les loges communes. Chacun se prépare désormais dans son propre espace.

Dominick Gravel/Agence QMI

Gardez vos distances!

Véronique Lachance, coordonnatrice sanitaire (et régisseuse au Cirque du Soleil), a récemment été embauchée par la production pour veiller à la bonne application des consignes gouvernementales. Entre autres responsabilités, elle doit sans cesse s’assurer qu’une distance de deux mètres sépare les gens, et utilise cette longue baguette pour mesurer les distances. Elle a suivi une formation spécifique à cette fonction. «Je m’assure aussi que les travailleurs sont protégés en portant les lunettes et le masque en tout temps. Je fais du "babysitting", je répète constamment!» raconte-t-elle.

Dominick Gravel/Agence QMI

Réactions en direct

Avec l’interdiction de rassembler un public à l’intérieur, on a remplacé les habituels gradins de spectateurs par des écrans. Tel que vu la semaine dernière, les familles des candidat(e)s peuvent ainsi réagir en direct aux prestations de leur protégé(e), à partir de leur maison. «On les contacte juste avant pour faire des tests, et on envoie ensuite les familles dans les écrans», précise Chantal Lépine.

Dominick Gravel/Agence QMI

Chaises distanciées

On le remarque peu à l’écran, mais les chaises des coachs Pierre Lapointe, Marc Dupré, Cœur de pirate et Garou ont été éloignées l’une de l’autre, à deux mètres de distance, dans le contexte. En temps normal, les gradins s’élèvent derrière les bancs des coachs, et d’autres petits groupes de spectateurs sont répartis ici et là dans le studio, ce qui n’est pas possible en 2020.

Dominick Gravel/Agence QMI

Danser... de loin

Le chorégraphe Davy Boisvert travaille en étroite collaboration avec la coordonnatrice sanitaire pour confirmer qu’un espace de deux mètres sépare les artistes sur scène. En arrière-plan, France D’Amour répète son succès «Le fil conducteur».

Dominick Gravel/Agence QMI

Un week-end de travail

Le metteur en scène Jean-François Blais donne ses directives à France D’Amour, l’une des invitées de la semaine. En vue de chaque spectacle du dimanche de «La Voix», les répétitions s’amorcent le vendredi, avec des tests de son. Le samedi, tous les candidats sont mis à contribution pour une pratique avec caméras. Le dimanche après-midi, on procède à une répétition générale, avant le direct du soir même.

Dominick Gravel/Agence QMI

France et Francis

France D’Amour en action avec le candidat Francis Degrandpré (équipe Marc Dupré) lors des répétitions.

Dominick Gravel/Agence QMI

À chaque candidat son micro

«Chaque microphone, chaque écouteur est désinfecté après les performances des candidats, un par un. C’est une grosse logistique. Ça va déjà vite, mais cette année, ça va encore plus vite...», expose Francis Gaudreau, technicien en radiofréquence, responsable de la manipulation et de l’entretien des appareils électroniques de scène.

Dominick Gravel/Agence QMI

«Faire la vaisselle»

Au sortir de scène, les participants doivent déposer leurs accessoires techniques dans ces bacs «à vaisselle», grâce auxquels ils seront ensuite désinfectés.

Dominick Gravel/Agence QMI

Le couloir CCM

Le couloir qui mène aux salles de «CCM» (coiffure, costumes, maquillage). Les règles sanitaires, encore une fois, s’y trouvent bien en évidence.

Joël Lemay / Agence QMI

À l’habillage!

Dans l’atelier des costumes, la styliste Marie-Kim Mercier voit au style des candidats, dans le confort et le bon look.

Joël Lemay / Agence QMI

Coups de ciseaux

La directrice artistique Véronique Pelchat coupe les cheveux du directeur musical David Laflèche, juste avant le direct du dimanche.

Joël Lemay / Agence QMI

Coups de pinceau

Le chef maquilleur Marco Marsolais maquille le coach Marc Dupré, juste avant le direct du dimanche.

Joël Lemay / Agence QMI

3, 2, 1...

Dans la régie mobile, le réalisateur Luc Sirois et ses collègues Mélanie Boileau, Pierre Diamond et Christian Gibeault s’apprêtent à donner le signal de départ, quelques minutes avant le début du direct du dimanche.

Bientôt la fin

La fin approche pour «La Voix», alors que «Star Académie» effectuera un retour en force à l’hiver.

«On fait du déni, avoue Chantal Lépine. Je pense qu’on va l’avoir en pleine face, qu’on va réaliser au dernier "show". On souhaite tous que ça revienne. On a une super équipe en place. On est comme une famille. C’est un projet tellement intense, on est devenus très soudés. Chose certaine, on va se rappeler de notre dernière année!»

Des changements au format de «La Voix»

Des changements ont été apportés au format de «La Voix» en raison de la pandémie, au Québec comme ailleurs dans le monde.

«Je suis en contact avec Mick DeBoer, représentant du format (original) néerlandais, explique Chantal Lépine. Je le tiens au courant, au fur et à mesure qu’il y a des changements, que ce soit dans notre décor ou au point de vue du contenu. Habituellement, il serait avec nous. Il vient toujours nous rendre visite au début de chaque bloc, mais en ce moment, dans les circonstances, il ne peut pas voyager. On communique par courriel et FaceTime. Les relations sont bonnes, la confiance est là et on a fait nos preuves, comme quoi on livre une émission de qualité.»