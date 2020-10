Zone rouge: le Cégep Garneau réorganise ses examens de mi-session

Comme la région de Québec est toujours en zone rouge, le Cégep Garneau a indiqué que la plupart des examens de mi-session se feront à domicile plutôt qu’en classe.

Malgré tout, certaines évaluations nécessitent d’être réalisées au cégep, a fait savoir la direction dans un communiqué envoyé samedi.

Pour ces examens, le nombre d’étudiants admis par local a été abaissé à 23.

Au cours des deux prochaines semaines, les gymnases seront aussi utilisés pour les évaluations qui ne peuvent se faire à la maison.

Ils ne pourront cependant accueillir plus de 50 étudiants à la fois, alors qu’ils ont la capacité d’en recevoir 200, même quand la distanciation sociale est respectée.

Au début de la session, le Cégep Garneau avait mis en œuvre plusieurs dispositions pour que le plus de cours et d’examens possibles puissent avoir lieu à l’intérieur de l’établissement, considérant cette façon de faire comme plus efficace pour contrer le plagiat.

La direction a cependant dû revoir ses plans face à la flambée de cas de coronavirus dans la capitale nationale.

Aujourd’hui, seulement les cours qui ne peuvent être tenus par visioconférence se déroulent toujours au cégep, les laboratoires entre autres.