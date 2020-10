Adoptez un célibataire

Depuis le début de la pandémie, on a beaucoup parlé – et on l’a fait à très juste titre – de tout ce que cela peut représenter comme pertes pour les enfants, les adolescents et les grands-parents. On parle beaucoup de la charge supplémentaire que le confinement, le télétravail et l’école à la maison créent pour les parents.

Il y a un groupe dont on parle trop peu, toutefois, et ce sont les personnes qui vivent seules. Je pense que beaucoup d’entre elles sont vulnérables, d’autant plus que, par définition, il n’y a personne avec elles pour allumer un voyant rouge quand elles ne vont pas bien.

Fin de semaine au chalet

J’ai vécu seul pendant 10 ans, une période de ma vie que j’ai adorée à bien des égards. C’est beaucoup plus agréable à vivre quand c’est un choix, en fait.

Aujourd’hui, je vis à deux et j’en suis heureux, mais je me rappelle certains longs congés, quand on va moins bien et que l’on a que le son du frigo pour répondre à nos angoisses. C’est comme passer une fin de semaine au chalet avec quelqu’un qu’on aime bien, mais qui radote. Cette personne, c’est la voix dans notre tête.

Parfois, on répond à un appel en fin d’après-midi et on se rend compte qu’on le fait avec notre voix du matin, tout simplement parce que c’est la première fois qu’on s’en sert de la journée. C’est un peu effrayant, quand ça fait ça.

Alors imaginez, dans le contexte actuel, quand notre seul auditoire avec qui décanter les cas quotidiens ou s’exprimer sur les décisions du gouvernement, ce sont les collègues de bureau que l’on aperçoit en visioconférence. C’est dur. Il est très long, le long congé.

Action de grâce

En cette période où on ne peut pas se toucher, se voisiner et socialiser, en même temps qu’on doit composer avec plus d’anxiété et d’incertitude que jamais, ce serait bien de passer un coup de fil à nos amis ou aux membres de notre famille qui vivent seuls.

Une façon de faire action de grâce pour ceux qui ont la chance de ne pas traverser ça tout seul.