Alex Smith est de retour

Presque deux ans après avoir subi une terrible blessure à une jambe, dont les conséquences ont failli causer sa mort, le quart-arrière Alex Smith a joué de nouveau dans la NFL, dimanche, avec la formation de Washington.

C’est un tour de force, voire un miracle. Smith, qui a 36 ans, a été envoyé dans la mêlée contre les Rams de Los Angeles après que le pivot Kyle Allen eut subi une blessure lors du deuxième quart.

L’équipe de football de Washington a finalement subi une lourde défaite de 30 à 10. En raison d’une pluie abondante, les deux équipes ont effectué plusieurs jeux au sol et de courtes passes, ce qui a limité Smith. L’ancien des 49ers de San Francisco et des Chiefs de Kansas City a terminé sa journée de travail en complétant neuf de ses 17 tentatives par la voie des airs, obtenant seulement 37 verges de gains. Il a aussi porté le ballon à une occasion, amassant une verge.

Smith pourrait avoir une nouvelle occasion de démontrer son savoir-faire lors de la sixième semaine d’activités de la NFL, alors que son équipe affrontera les Giants, à New York.

Cela faisait 693 jours que Smith n’avait pas joué.

Il avait subi une fracture du tibia et du péroné en novembre 2018, lors d’un match contre les Texans de Houston. Cette blessure était déjà un très sérieux problème, mais le tout a empiré après que Smith eut été opéré: la bactérie mangeuse de chair s’était mise de la partie et soudainement, la vie du joueur était en danger.

Plusieurs opérations et une très longue et ardue réadaptation plus tard, revoilà Smith.