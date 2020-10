Des conditions exceptionnelles pour voir Mars dans les prochains jours

La rougeoyante et majestueuse planète Mars s’offrira de manière exceptionnelle aux yeux des amateurs d’astronomie au cours des prochaines nuits d’octobre.

Ce mois-ci, la planète Mars est à l’«opposition», c’est-à-dire qu’elle se situe à l’opposé du Soleil dans la voûte céleste; la Terre se retrouvera alors entre les deux.

Cette «opposition» entre Mars et le Soleil confère à la quatrième planète un aspect particulièrement brillant, plus brillante que Jupiter, même. Elle sera observable sans télescope, à condition d’avoir de bons yeux.

Le pic d’opposition est prévu pour la nuit du 13 octobre, soit mardi.

«À notre latitude, nous aurons également la chance de voir Mars passer à plus de 50 degrés au-dessus de l’horizon — une position bien plus enviable pour son observation que lors de la dernière opposition en 2018. Mars poursuit son mouvement rétrograde dans la constellation des Poissons et sera visible du crépuscule à l’aube toutes les nuits d’octobre», est-il écrit sur le site du Planétarium de Montréal.

Cette année, Mars était au plus près de la Terre le 6 octobre, alors que seulement 68 millions de kilomètres (3,5 minutes-lumière) séparaient les deux planètes. Un record de proximité avait été battu en 2003, alors que Mars n’était qu’à environ 6 kilomètres plus près.