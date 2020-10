[EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

Monde

Cas: 37 267 921

Décès: 1 073 780

Canada

Cas: 181 121, 86 133 au Québec

Décès: 9611, 5953 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES

11h | Québec rapporte 942 nouveaux cas quotidiens et trois décès

10h39 | États-Unis : le nouveau plan de relance n’est pas mort

Après une semaine de volte-face et d’atermoiements, l’administration Trump a finalement augmenté à 1 800 milliards de dollars vendredi son enveloppe de soutien à l’économie américaine, espérant nouer, à moins de quatre semaines de l’élection présidentielle, un accord avec les démocrates.

10h32 | La Catalogne et la Navarre renforcent leurs restrictions

Deux régions espagnoles frontalières de la France, la Catalogne et la Navarre, ont annoncé dimanche qu'elles renforçaient leurs restrictions pour tenter de freiner une hausse de contaminations à la COVID-19.

A partir de mardi, les réunions vont être limitées à six personnes en Navarre, qui compte 650 000 habitants, tandis que bars et restaurants vont devoir fermer à 22h et n'accueillir que 30% de leur clientèle habituelle, a précisé la présidente de la région, Maria Chivite.

10h31 | « Je suis immunisé » contre la COVID-19, affirme Donald Trump

« Il semble que je sois immunisé, pour, je ne sais pas, peut-être une longue période, peut-être une courte période, peut-être pour la vie. Personne ne sait vraiment, mais je suis immunisé », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique sur Fox News.

AFP

10h | NFL: un autre match des Patriots reporté

Au cours des derniers jours, trois cas positifs au coronavirus ont été recensés chez les «Pats». Cam Newton, Stephon Gilmore et Bill Murray ont été placés en quarantaine. Le duel opposant les Broncos de Denver aux Patriots a donc été repoussé au 18 octobre.

9h57 | La majorité des Canadiens en faveur de la fermeture des commerces non essentiels

Selon le coup de sonde mené par la firme Nanos Research pour CTV News, près de 70 % des Canadiens soutiennent la fermeture des commerces jugés non essentiels en temps de pandémie, comme les salles de sport et les lieux de culte. Ils seraient également en accord avec le fait d’autoriser les restaurants à proposer uniquement des plats à emporter.

6h50 | Liban: environ 170 localités confinées à partir de lundi

Près de 170 villages et localités, dont plusieurs dizaines déjà bouclés, vont être confinés pendant une semaine à partir de lundi au Liban, en proie à des records quotidiens de contaminations à la COVID-19, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

Les autorités libanaises ont également décrété la fermeture « jusqu'à nouvel ordre » des bars et des boîtes de nuit sur l'ensemble du territoire.

3h44 | Un nouveau test développé par l’Université de Calgary

Des chercheurs de l’Université de Calgary ont développé un nouveau test COVID-19 à base de protéines, qui permettrait de réduire la dépendance aux chaînes d’approvisionnement du test actuel.

Alors que les tests utilisés présentement nécessitent un prélèvement nasal ou de la gorge pour analyser l’ARN viral, cette nouvelle méthode se concentrerait plutôt sur la recherche de composantes de protéines virales.

1h | Encore des séquelles de la COVID-19 après quatre mois

Une infirmière de la Montérégie qui souffre toujours de lourdes séquelles quatre mois après avoir contracté la COVID-19 exhorte les Québécois à prendre la menace du coronavirus au sérieux.

Photo courtoisie

0h50 | L'Inde franchit le seuil des 7 millions de cas

Les chiffres du ministère de la Santé font état d’une hausse de près de 75 000 nouveaux cas dimanche, ce qui porte le nombre total de personnes contaminées en Inde à 7,05 millions, le deuxième plus grand total derrière les États-Unis.

0h00 | Des anticorps quatre mois après l’infection

Deux nouvelles études pointent vers une réponse immunitaire durable chez les gens qui ont récupéré de la COVID-19, particulièrement ceux ayant souffert d’une forme grave de la maladie.