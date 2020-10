La Nissan Z vue par Gabriel Gélinas

De toutes les voitures produites dans l’Histoire du Japon, la Nissan Z fait partie des plus aimées et des plus iconiques.

Lancée chez nous en 1970 alors que la marque était encore connue sous le nom Datsun, la Z a littéralement enflammé les passions. Plus important encore, elle a permis au constructeur japonais de se tailler une place de choix sur le marché nord-américain.

Au fil des générations qui se sont suivies depuis, la Nissan Z s’est embourgeoisée, mais n’a jamais perdu cette aura de sportivité qui a fait son succès dès le premier jour.

Aujourd’hui, la Z se fait vieillissante, n’ayant à peu près pas changé depuis plus d’une décennie. Cela est toutefois sur le point de changer, puisque Nissan nous a présenté récemment sa Z Proto (voir la vidéo ci-dessus), dont le design est fortement inspiré de la 240Z des premiers jours.

Dans cet épisode du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas revient sur la riche histoire de la Nissan Z et raconte quelques anecdotes vécues à son volant, alors qu’il était instructeur à l’école de pilotage Jim Russell, au Circuit Mont-Tremblant.