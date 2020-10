«Pardonnez-nous, Seigneur»: la nostalgie de nos aînés

Inspiré par les petits et grands défis de la vie de couple, les liens familiaux et le choc entre générations, l’écrivain Denis Monette s’est engagé dans une histoire touffue où plusieurs personnages se rencontrent dans son nouveau livre, Pardonnez-nous, Seigneur. Ce 29e livre plonge dans le quotidien de deux familles aux prises avec toute une gamme de sentiments.

Les personnages principaux de ce roman, Francine et Jules, sont tous les deux retraités. Ils s’habituent ensemble à cette nouvelle vie, qui comporte des hauts et des bas. Parents de trois enfants, ils sont aussi grands-parents de six petits-enfants qui ont grandi et ont chacun leur façon de vivre leur vie.

Denis Monette, 83 ans, considère que ce roman est l’un de ses plus ambitieux et complexes, notamment en raison du nombre de personnages qui interviennent. « Il a été vraiment laborieux, celui-là ! », dit-il, en entrevue.

Photo courtoisie

Jules, un grand-père plutôt bourru, vieux jeu et intolérant, n’est pas toujours d’accord avec les choix des membres de son clan. «Les grands-parents sont retraités. Les enfants ont l’âge des miens – ils sont dans la cinquantaine. Les petits-enfants sont tous dans la vingtaine. Ce roman est chargé! Je voulais écrire un roman fort en émotions, et je pense que j’ai réussi. Il y a énormément d’émotion dans chacun des personnages.»

Il en convient: le bateau est mené par Francine et Jules, les doyens. «Francine est assez facile à vivre. Jules est bourru et n’accepte pas tellement la façon dont ses petits-enfants vivent, comment on vit aujourd’hui. Il n’aime pas ça du tout. Voir arriver sa petite-fille avec les cheveux roses, il n’a pas aimé ça pantoute!»

Accepter ou non

À travers la vie, les réflexions, les gestes de ses personnages, Denis Monette fait un portrait social intéressant. «J’explique vraiment ce qui se passe dans la tête d’un homme qui s’en va vers le déclin de sa vie, et qui n’accepte pas ce qui se passe dans la vie des plus jeunes.»

Dans son roman, il y a de l’amour, de la haine, du mépris, de la tendresse, de la mort, ajoute-t-il. Des grands sentiments. Mais cette fois, Denis Monette ne se reconnaît pas dans ses personnages. «Je ne suis pas un de ces grands-parents bourrus, absolument pas. Mais j’en connais. On s’inspire de ceux qu’on rencontre, de ce qu’on entend dire, des entrevues qu’on lit ici et là... et je connais des Jules, des Francine, des Nicole et des Mariette.»

Jules est un vrai bougonneux? «C’est un achalant, un intolérant... même sa femme finit par lui dire, quoiqu’il y a parfois des choses qu’elle approuve dans sa façon de vivre. Elle a quand même vécu avec lui et elle est du même âge. Mais elle est plus tolérante. Ils sont ensemble envers et contre tout. Ils ont des hauts et des bas... mais mon Dieu qu’ils s’aiment!»

L’écrivain note que le fils de Jules est un petit peu plus ouvert... mais pas tant que ça. «Jules et Francine sont des gens très croyants, très pratiquants. Leurs enfants aussi. Mais rendu aux petits-enfants, ça se gâte un peu. Ils sont dans la vingtaine et ne courent pas à l’église comme les grands-parents le font. Et ça, Jules, ça le dérange.»

Jules est nostalgique face à tout ce qu’il a aimé, ajoute l’auteur. «Pourtant, il a eu des défauts, cet homme-là... Mais c’est un couple normal, qui a vécu plus de 50 ans ensemble et se retrouve à se dire ses vérités.»

Denis Monette est l’un des doyens du monde littéraire québécois.

Il a publié 29 livres et ses best-sellers se sont vendus à plus d’un million de copies au Québec et à travers la francophonie.

Il a reçu plusieurs prix et hommages.

EXTRAIT

«— Tu t’es levé du mauvais pied, ce matin, Jules?

— Ça arrive. Il ne faut pas que je songe trop. Surtout quand la réalité m’assomme et brise mon humeur...

— Allons, calme-toi, ménage ton cœur, pense à ta pression et souviens-toi plutôt de nos jours plus difficiles alors que nous avions vingt ans, sans le sou, avec juste de l’amour à se donner l’un l’autre.

— C’était ça, le bonheur, Francine, juste de l’amour et de l’espoir. Nous souhaitions des enfants le plus tôt possible. Moi plus que toi qui venais d’une famille nombreuse. Et nous les avons eus, ces enfants.»