Le virus survit 28 jours dans certaines conditions

Le virus responsable de la COVID-19 peut demeurer contagieux sur des surfaces pendant 28 jours. Le virus est décrit comme «extrêmement robuste» dans les travaux de l’Agence nationale de la science de l’Australie.

Lors de cette étude, les scientifiques ont trouvé que le virus SARS-Cov-2 pouvait rester dangereux près d’un mois sur des billets de banque, des écrans de téléphone et l’acier inoxydable, rapporte la BBC.

Le virus reste plus longtemps sur les surfaces lisses que sur les surfaces poreuses. Il peut rester sur un tissu environ 14 jours.

Il faut noter que les experts ont fait leurs expériences dans le noir et en maintenant une température de 20 degrés Celsius. Les rayons UV ont la capacité de tuer le virus.

Dans des circonstances similaires, le virus de la grippe peut survivre pendant 17 jours.

Dans cette même étude, on a confirmé que le virus survivait deux fois moins longtemps dans des températures plus élevées. Il cesse notamment d’être infectieux après 24 heures sur des surfaces maintenues à 40 degrés.

Des études précédentes avaient démontré que le virus pouvait survivre deux ou trois jours sur de l’argent et du verre et jusqu’à six jours sur du plastique ou de l’acier.