Qui d’autre que Chase Elliott?

Plus que jamais, les courses en circuit routier sont l’affaire d’un seul pilote en Coupe NASCAR. On a nommé Chase Elliott.

Le pilote de la puissante écurie Hendrick a remporté, dimanche à Charlotte, une quatrième victoire consécutive dans la spécialité.

Depuis plus d’un an, il est invincible en circuit routier après ses succès à Watkins Glen et à Charlotte l’an dernier, ainsi qu’à Daytona et encore à Charlotte en 2020.

Jamais un pilote de la Coupe NASCAR n’avait paradé quatre fois d’affilée dans le cercle du vainqueur en circuit routier depuis Jeff Gordon il y a une vingtaine d’années.

Par sa victoire, Elliott s’assure de participer à la ronde des huit pilotes qualifiés qui s’amorcera dimanche prochain au Kansas. Au fil d’arrivée, il a devancé, dans l’ordre, Joey Logano, Erik Jones, Kurt Busch, et Ryan Blaney.

Le champion éliminé

L’épreuve de Charlotte a signifié, dimanche, l’élimination de quatre pilotes dans la course au titre, soit Kyle Busch, Austin Dillon, Aric Almirola et Clint Bowyer.

Dans le cas de Busch, champion défendant de la Coupe NASCAR, ce sera la première fois en cinq ans que son nom ne figurera pas dans le groupe des quatre concurrents qui se disputeront le titre lors de l’épreuve finale le mois prochain à Phoenix, en Arizona.

Les huit pilotes qui ont la chance de lui succéder en 2020 sont Kevin Harvick (Stewart-Haas), Denny Hamlin (Gibbs), Brad Keselowski (Penske), Chase Elliott (Hendrick), Joey Logano (Penske), Martin Truex (Gibbs), Alex Bowman (Hendrick) et Kurt Busch (Ganassi), le frère de Kyle.