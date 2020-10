Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 11 octobre:

«Hollywood Autopsy»

Carrie Fisher, celle que des millions de cinéphiles connaissaient grâce à son personnage de princesse Leia dans la franchise «Star Wars», est morte à la fin de 2016. Elle s’est éteinte à 60 ans, quatre jours après avoir été victime d’un malheureux incident survenu à bord d’un avion.

Dimanche, 12 h, Canal D.

«Opération noisettes» et sa suite

Doublé d’animation porté par Surly, un écureuil solitaire. Loin d’être emballé à l’idée de travailler et de vivre en groupe, il est forcé de revoir ses priorités quand ses réserves de nourriture s’envolent - deux fois plutôt qu’une - et que le parc où il a trouvé refuge doit être transformé.

Dimanche, 14 h 15, TVA.

«Scientologie, la reine disparue»

Documentaire qui part sur les traces de Shelly Miscavige, épouse du dirigeant de l’Église de scientologie. Depuis 2007 déjà, la femme brille par son absence dans l’oeil du public. On ne sait ce qu’elle est devenue. Curieux, d’anciens membres de la secte souhaitent le découvrir.

Dimanche, 16 h 30, Planète+.

«Autiste, maintenant majeur»

Une sortie karting attend Mathieu, Benjamin et l’un de ses amis. Alors qu’il est en plein tournage, Charles s’assure d’être présent lors d’une assemblée familiale concernant la curatelle de son fils Mathis. Pour Malika, il est temps d’apprendre la notion de partage.

Dimanche, 18 h, MOI ET CIE.

«La Voix»

L’heure est à la demi-finale du concours, alors que seulement quatre des huit candidats pourront accéder à l’étape ultime. Marie Carmen, Louis-Jean Cormier, Lara Fabian et Roch Voisine viendront fouler le plateau en direct, au cours d’une soirée où seules des chansons francophones seront interprétées.

Dimanche, 19 h, TVA.

«Les Wonders»

Comédie dramatique et musicale durant laquelle Tom Hanks joue le rôle d'un gérant de groupe de rock and roll du milieu des années 1960 qui, propulsé par un vif succès, a connu une ascension aussi fulgurante que sa descente. Aussi avec Tom Everett Scott, Liv Tyler et Charlize Theron.

Dimanche, 21 h, VRAK.

«L’Orchestre Métropolitain sur le mont Royal»

Concert inédit de l’Orchestre Métropolitain enregistré le 21 juillet dernier. Sous la direction de leur chef Yannick Nézet-Séguin, les musiciens ont enregistré la Symphonie numéro 6 «Pastorale» de Beethoven au Belvédère Kondiaronk, en s’assurant de respecter des règles sanitaires strictes.

Dimanche, 22 h 55, ICI Radio-Canada Télé.