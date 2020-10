Signature de Corey Crawford: une conversation déterminante avec Martin Brodeur

Le nouveau gardien des Devils Corey Crawford admet sans détour qu’il est un admirateur de Martin Brodeur et une discussion avec celui occupant le poste de vice-président exécutif l’a d’ailleurs convaincu de poursuivre sa carrière au New Jersey.

Crawford a accepté un pacte de deux ans et de 7,8 millions $ de sa nouvelle équipe, vendredi, mettant ainsi fin à sa longue association avec les Blackhawks de Chicago. Le double vainqueur de la coupe Stanley ne semble pas regretter sa décision.

«Martin était l’une de mes idoles durant ma jeunesse. J’ai grandi à Montréal et je l’ai vu jouer. Il était incroyable et l’un des meilleurs, a déclaré le vétéran de 35 ans au site NHL.com. J’avais quelques posters de lui sur mon mur quand j’étais enfant. Ce fut très bien d’avoir pu lui parler. On a discuté de la ville et de l’équipe, ainsi que la direction empruntée par l’organisation. Je crois que c’est formidable de pouvoir contribuer.»

Beaucoup d’émotions

Malgré ce nouveau départ en vue, Crawford est un peu triste de quitter une formation pour laquelle il a disputé les 13 premières saisons de sa carrière dans la Ligue nationale.

«Il y avait beaucoup d’émotions. C’était en quelque sorte un revirement de situation rapide. Évidemment, je fus dévasté d’apprendre que je n’allais pas revenir à Chicago. C’est le seul endroit que je connaissais depuis mes débuts. Par contre, ils voulaient se diriger ailleurs. Cela s’est transformé pour moi en enthousiasme, car le New Jersey était intéressé à mes services. C’est avec eux que j’ai parlé le plus et il s’agit d’un club avec beaucoup de jeunes talentueux. Ils vont être meilleurs et je suis heureux d’être là.»

D’ailleurs, Crawford a été élogieux à l’égard de certains coéquipiers, dont Mackenzie Blackwood et P.K. Subban.

«Bien sûr, je me trouvais dans l’autre association et je ne les ai pas souvent affrontés, mais je fus surpris de voir à quel point Blackwood est un bon jeune gardien. Et ils ont beaucoup d’habiletés à l’avant. Puis, Subban est encore un excellent joueur, a-t-il dit. J’ai confiance d’aider ce groupe à remporter encore plus de matchs. Je pense qu’il est sous-évalué et les choses changent d’ailleurs vite dans la Ligue nationale. Les Blackhawks l’ont fait, ils avaient un noyau jeune et rapide, l’Avalanche du Colorado aussi. Je crois que ça peut être ainsi ici également.»