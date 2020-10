Tragédie à Wendake: «Encore des enfants victimes de santé mentale», affirme Konrad Siou

Le réveil est brutal ce matin au sein de la nation huronne-wendat de Wendake dans la Capitale-Nationale où deux jeunes enfants ont été victime d’un double meurtre dans une résidence de la rue du Chef Nicolas-Vincent, la nuit dernière.

«C’est un terrible choc, on est bouleversé. On ne peut pas s’imaginer qu’encore une fois des enfants sont victimes de (problème) de santé mentale», se désole Konrad Siou, chef de la nation huronne-wendat en entrevue à TVA Nouvelles.

Mes premières pensées vont aux proches et à la famille de ces deux jeunes enfants. Il n'y a pas de mot pour décrire un drame semblable. Mon cœur de père est bouleversé. La SQ fera la lumière sur les événements.https://t.co/e8hbeWUbil — Ian Lafrenière (@IanLafreniere) October 11, 2020

M. Siou est d’autant plus touché que samedi était la Journée mondiale de la santé mentale.

«Ce n’est pas juste la nation ici, c’est toutes les nations. Le Québec au complet et le monde entier. C’est ça la santé mentale, on peut en arriver à des situations comme ça où on porte atteinte à nos propres enfants», formule-t-il.

Se serrer les coudes

Toute la petite communauté de Wendake, qui compte quelques milliers d’habitants, sera secouée par la tragédie.

«Ca va être très difficile pour tout le monde. Tenons bon. Il faut s’entraider, se souder les coudes. Avec nos équipes des services sociaux, de santé, de sécurité publique, on va se mettre ensemble pour régler ces problèmes et prévoir, voir comment on peut améliorer ces situations-là», souhaite Konrad Siou.

Le chef parle de la réserve de Wendake comme d’une ambassade. «La nation huronne wendate a toujours été une nation d’accueil. Il y a des familles d’autres nations qui vivent avec nous, des familles québécoises. Peu importe que l’on arrive du nord ou du sud, c’est notre monde, on en prend soin», appuie Konrad Siou.

Un homme de 30 ans sera rencontré par la Sûreté du Québec en lien avec les meurtres des deux jeunes enfants.