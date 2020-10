Une bataille de choix de première ronde

Mavrik Bourque et les Cataractes de Shawinigan ont défait Dawson Mercer, Hendrix Lapierre et les Saguenéens de Chicoutimi au compte de 5 à 3, dimanche, au Centre Georges-Vézina.

Les trois joueurs, tous sélectionnés lors de la première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey, mardi, ont été les principaux artisans offensifs de leur équipe respective.

Bourque a inscrit deux buts en plus d’amasser une mention d’aide. C’est d’ailleurs lui qui a commencé la poussée de trois buts des siens en troisième période, alors que les Cataractes tiraient de l’arrière 3 à 2. Il a été aidé par Olivier Nadeau qui a, lui aussi, obtenu trois points.

Dans le camp de l’équipe locale, Lapierre s’est fait complice sur les trois buts des siens, dont celui de Mercer, qui a aussi ajouté une mention d’aide à sa fiche. Ils ont été aidé par Christophe Farmer, qui a secoué les cordages à deux occasions.

D’ailleurs, Bourque, Mercer et Lapierre ont respectivement hérité des trois premières étoiles de la rencontre.

Une deuxième période productive

Dans le seul autre match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à Bathurst, le Titan a profité d’une deuxième période entièrement offensive pour soutirer un gain de 6 à 3 aux Mooseheads d’Halifax.

Les six premiers filets de la rencontre ont été marqués lors du second engagement, dont quatre par le Titan. Les Mooseheads ont même ramené les deux équipes à un seul but d’écart au dernier tiers, mais c’était trop peu trop tard.

Bennett MacArthur a été l’auteur d’un tour du chapeau pour l’équipe locale. Il a inscrit deux de ses buts en troisième période.