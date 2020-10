Action de grâce : Justin Trudeau rappelle les consignes sanitaires

Dans son message pour l'Action de grâce, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a rappelé les directives sanitaires à la population afin de freiner la propagation de la COVID-19, notamment le fait de rester de rester au sein de sa cellule familiale.

«Cette année, les festivités pourraient être un peu différentes de celles des années précédentes. En raison de la hausse du nombre de cas de COVID-19 à travers le pays, nos cercles sociaux doivent demeurer restreints et nous devons nous laver les mains, rester à deux mètres des autres et porter un masque», a affirmé Justin Trudeau par communiqué, lundi.

Dans la même veine, le premier ministre a invité la population à télécharger l'application Alerte COVID.

Le chef libéral a également profité de l’occasion pour remercier les gens qui luttent contre la COVID-19.

«Nous remercions nos travailleurs de première ligne qui s'efforcent chaque jour d'assurer notre santé et notre sécurité. Pensons aux paramédics, qui nous portent secours lors d'une urgence, aux agriculteurs grâce à qui nous pouvons nourrir notre famille, aux infirmières et aux médecins qui sauvent des vies, aux travailleurs de la santé publique de première ligne qui travaillent sans relâche à gérer les cas et à retracer un nombre croissant de contacts», a-t-il affirmé.

Justin Trudeau a aussi souligné la contribution des Forces armées.

«Cette année, ils nous ont offert un soutien sans précédent ici, au pays, lorsqu'ils sont allés aider nos aînés aux côtés des membres de la Croix-Rouge canadienne sauvant ainsi un nombre incalculable de vies au passage», a-t-il ajouté.