Corey Crawford chez les Devils: Martin Brodeur explique pourquoi

Le nouveau gardien des Devils du New Jersey Corey Crawford est heureux de se joindre à l’équipe de Martin Brodeur et ce sentiment est réciproque.

Celui-ci a offert au site NHL.com quelques informations sur les circonstances ayant mené à l’arrivée de l’ancien des Blackhawks de Chicago. Au départ, les Devils ne croyaient pas avoir une petite chance de discuter avec le principal intéressé dans les jours précédant l’ouverture du marché de l’autonomie de la Ligue nationale, vendredi. Ils estimaient que son retour dans la Ville des vents était garanti.

«J’ai une bonne relation avec son agent Gilles Lupien. Quand j’étais plus jeune, c’était le mien. Donc, je l’ai appelé deux minutes après le début des signatures et je lui ai demandé: est-il vraiment sérieux dans son intention d’aller ailleurs? Nous avons commencé à discuter», a mentionné Brodeur, vice-président exécutif des Devils.

Par la suite, Brodeur a téléphoné Crawford et lui a rappelé l’année 2012, à l’époque où l’ex-gardien vedette des Devils avait la possibilité de se joindre aux Hawks à titre de joueur autonome. Le célèbre numéro 30 avait choisi de demeurer au même endroit.

«Ils m’avaient proposé exactement le même montant que les Devils et souhaitaient que je sois le mentor de Corey Crawford. J’ai évidemment décidé de rester au New Jersey et ce fut l’année qu’il a remporté sa première coupe Stanley, a admis Brodeur au sujet de son admirateur avoué. Là, je lui ai dit que j’aurais pu tout gâcher à ce moment-là.»

Un entretien important

Dimanche, le site NHL.com a rapporté que Crawford avait été attristé de devoir boucler ses valises. En revanche, il est prêt pour une nouvelle vie au sein de l’organisation pour laquelle Brodeur a excellé longuement. Celui-ci croit que c’est effectivement le cas.

«Quand je lui ai parlé d’un changement de décor – je l’ai vécu à la fin de ma carrière –, il était hésitant à ce propos. Donc, j’ai abordé avec lui le prochain chapitre de son parcours professionnel et je peux dire que les 10 dernières minutes de notre discussion ont été très différentes des 10 premières. Le degré d’enthousiasme grimpait», a souligné Brodeur.

«C’est une nouvelle étape, il semble excité et disait être nerveux. Mais je lui ai répondu que c’est normal.»

Chez les Devils, Crawford devrait constituer un coéquipier fiable pour l’autre gardien en poste, Mackenzie Blackwood. Aussi, il risque d’avoir du pain sur la planche, puisque les Devils tenteront de remonter les échelons après une saison 2019-2020 ardue.

«Je ne veux pas être trop dur en disant cela, mais je suis certain qu’il fera face à un haut volume de lancers une ou deux fois, a prédit le dirigeant. Sa présence nous donne de la flexibilité devant le filet. Lui et Blackwood permettront à nos jeunes de se développer. Nos joueurs ne paieront pas le prix à chaque erreur qu’ils commettront.»

«Nous ne savons pas si on se qualifiera en séries ou ce qui arrivera, mais nous voulons nous donner la meilleure chance. Nous pensons qu’un gardien de haut niveau comme Corey nous permettra d’être dans le coup à chacun de ses matchs et de lutter pour une place en éliminatoires, tout en nous améliorant.»