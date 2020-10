COVID-19: du personnel de l'hôpital de Maria contaminé

La santé publique observe un certain ralentissement de la propagation de la COVID-19 en Gaspésie dans les municipalités en zone rouge depuis une semaine maintenant.

Toutefois, les autorités s'inquiètent de la récente éclosion à l'Hôpital de Maria où des membres du personnel ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Pour l’instant, il n’y a pas de patients qui auraient été infectés. De nombreuses mesures ont été mises en place pour empêcher la propagation.

«C’est quand même inquiétant parce qu’on sait qu’un milieu de soins c’est beaucoup plus fragile. On parle de personnes malades alors on ne voudrait pas que ça passe du personnel aux patients», a expliqué le docteur Yv Bonnier-Viger, directeur de la santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le Dr Bonnier-Viger assure que les efforts sont mis en place pour circonscrire cette nouvelle éclosion.

Rappelons que des éclosions ont eu lieu au CHSLD de Maria ainsi que dans une résidence pour aînés.

En Gaspésie, trois municipalités se trouvent toujours en zone rouge : Nouvelle, Carleton-sur-Mer et Maria.

La municipalité de New Richmond a tout de même décidé de fermer des services municipaux pour tenter de réduire les risques de propagation.

«Le conseil municipal a pris la décision de fermer toutes ses infrastructures de sports, loisirs et culture pour envoyer un message à la population», a fait savoir Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure.