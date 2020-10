Des fermiers syriens redonnent à leur communauté en Alberta

Un couple de fermiers syriens arrivé en Alberta en 2016 a décidé de faire don d’une partie de sa récolte à la banque alimentaire de Calgary pendant la pandémie de COVID-19.

Dans une entrevue au Globe and Mail, Nahima Mohamed et son mari Mohamed Eldaher ont confié avoir commencé leur projet de ferme à l’arrière de leur résidence, seulement trois jours après leur arrivée en Alberta.

Maintenant, le couple est propriétaire d’une ferme de 2,5 hectares et produit suffisamment de légumes pour pouvoir en reverser une partie à la banque alimentaire de Calgary.

En septembre, Nahima Mohamed et Mohamed Eldaher ont ainsi fourni près de 317 kilogrammes de betteraves et d’oignons verts.

Et sur les quatre dernières années, ils ont également fait don de plus de 950 kilogrammes de produits frais, a déclaré au Globe and Mail Shawna Ogston, porte-parole de l’organisme communautaire.

Alors que les fruits et les légumes représentent près de 40 % des donations de la banque alimentaire, ils sont considérés comme une denrée rare, ce qui rend la donation du couple particulièrement précieuse pour la Calgary Food Bank.