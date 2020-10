Énorme victoire pour les Raiders

En allant surprendre les Chiefs à Kansas City, les Raiders ont signé la plus importante victoire de l’ère Jon Gruden, rien de moins.

Quand une équipe négligée triomphe d’un gros club comme les Raiders l’ont fait en renversant les Chiefs 40-32, il est souvent facile d’exagérer l’impact de ladite victoire. Dans ce cas précis, il s’agit bel et bien d’une étape marquante pour le programme monté par Gruden, depuis son retour sur les lignes de côtés en 2018, après neuf années dans sa chaise d’analyste.

Depuis que Gruden est revenu, les Raiders ont procédé à une refonte profonde de leur équipe, échangeant quelques joueurs vedettes pour accumuler les choix au repêchage. Au départ, après une saison inaugurale qui s’est conclue par un dossier de 4-12, plusieurs ont sourcillé et remis en doute l’approche de l’entraîneur. L’an dernier, ce dossier est passé à 7-9. De quoi semer un brin d’espoir, mais pas assez pour confondre les Raiders avec de sérieux prétendants. Cette victoire face aux Chiefs ne fait pas une saison, mais elle change les perceptions. Les Raiders ont maintenant les armes pour tonner contre les plus gros canons.

CARR AGRESSIF

Parmi les éléments du noyau que Gruden a choisi de laisser en place, Derek Carr a souvent été parmi les plus contestés. S’il présente continuellement de bonnes statistiques, le quart-arrière des Raiders s’est forgé une réputation de joueur allergique au risque.

Toute équipe sait pertinemment que pour avoir la moindre chance face aux Chiefs, il faut marquer beaucoup de points. En partant de cette prémisse, Carr a attaqué à souhait les champions en titre, sans le moindre complexe. Pour battre les Chiefs, il faut envisager d’inscrire au moins 35 points. Impossible de jouer la trappe contre eux.

Les Raiders revendiquaient un seul jeu de plus de 40 verges à ce jour cet automne. À lui seul, Carr a complété quatre jeux de passe qui ont atomisé cette distance, dans la victoire face aux Chiefs.

Le retour du receveur recrue Henry Ruggs, un marchand de vitesse hors pair, l’a clairement aidé à sortir de sa coquille. Ruggs a capté deux passes pour 118 verges, dont un touché sur une bombe de 72 verges. Il s’agissait, incidemment, du plus long gain aérien pour les Raiders depuis 2017, lorsque Carr avait rejoint l’exilé Amari Cooper avec une passe de 87 verges.

Les Chiefs, défensivement, n’ont clairement pas respecté le potentiel vertical de l’attaque des Raiders, une grossière erreur.

UN RARE EXPLOIT

Les Raiders ont donc exorcisé leurs démons de brillante façon en imposant aux champions en titre leur premier revers depuis le 10 novembre 2019. Les Chiefs étaient pourtant établis comme favoris par 11 points, par les preneurs aux livres.

La bande de Gruden a signé sa première victoire à Kansas City depuis 2012. Face aux Chiefs au Arrowhead Stadium, Carr connaissait toutes sortes d’ennuis avec une piètre fiche de 0-6, seulement quatre passes de touchés et sept interceptions. Ses six défaites avaient été encaissées par un marge moyenne de 17 points. Son plus long gain au cours de ces six pénibles matchs? Trente-trois petites verges!

Cette tendance s’était accentuée avec l’arrivée de Patrick Mahomes chez les Chiefs. Les Raiders avaient été défaits par un pointage cumulatif de 75-12 à Kansas City depuis que Mahomes est aux commandes.

Ce même Mahomes avait amorcé 40 matchs de suite sans perdre par plus de sept points. Toute bonne chose a une fin et les Raiders viennent de démontrer que les Chiefs, même s’ils doivent toujours être considérés comme favoris pour remporter leur division, ne sont plus seuls.

PENSÉE POUR PRESCOTT

Un autre événement a retenu l’attention, cette fois pour les mauvaises raisons. C’est la blessure à la jambe horrible subie par Dak Prescott, quart-arrière des Cowboys de Dallas.

Plusieurs amateurs se plaisent à mépriser les Cowboys et leurs différents quarts-arrières au fil du temps, mais il faut être totalement insensible pour ne pas se sentir dégoûté par cette blessure.

Les Cowboys ont de gros problèmes à régler, mais Prescott ne faisait pas partie de ces problèmes. Il a la cause de l’équipe à cœur et il suffit de voir ses coéquipiers agglutinés autour de lui quand il a quitté le terrain pour comprendre à quel point il est un leader respecté.

Sur le plan du football, les Cowboys devront s’en remettre à Andy Dalton. Il y a pire comme situation, même s’il n’a pas le talent de Prescott.

Sur le plan individuel, cette blessure qui semble très sérieuse fait mal puisque Prescott jouait selon les termes de l’étiquette de «joueur de franchise», ce qui ne lui garantit son salaire que pour cette année. Il deviendra agent libre au terme de la campagne, mais combien d’équipes craindront de s’engager avec lui à long terme, y compris les Cowboys? Peu importe les allégeances, cette situation est d’une tristesse inouïe.