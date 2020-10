Ralph Krueger a convaincu Taylor Hall

Ayant déjà dirigé Taylor Hall lorsqu’il était derrière le banc des Oilers d’Edmonton, l’entraîneur-chef des Sabres de Buffalo, Ralph Krueger, a joué un rôle primordial dans la décision du joueur autonome de se joindre au club.

Hall, qui a accepté un pacte d’une saison et de 8 millions $ dimanche, a en effet discuté à plusieurs reprises avec Krueger lors de conférences téléphoniques avec le directeur général Kevyn Adams et les propriétaires Kim et Terry Pegula, mais aussi en privé.

«Je pense que la façon dont Ralph avait construit une relation avec Taylor auparavant a joué un grand rôle dans tout cela, a dit Adams en vidéoconférence. Je sais qu'ils ont passé pas mal de temps ces derniers jours à parler.»

Selon le DG, les discussions entre les deux hommes ont principalement tourné autour d’un thème principal: la volonté de gagner.

«Je crois, puisqu’il a signé, qu’il pense pouvoir faire ça ici. Il a évidemment étudié notre formation et nous en avons parlé. Nous avons eu des conversations profondes à propos de la philosophie de l’organisation.»

Avec Eichel

Hall a également discuté avec l’attaquant Jack Eichel avant de prendre sa décision. Une conversation que le nouveau venu semble avoir appréciée.

«Je crois que ç’a joué un rôle, a affirmé Adams. Je crois que c’est une excellente combinaison. Nous sommes très chanceux d’avoir l’un des meilleurs centres du circuit et nous avons l’impression d’ajouter l’un des meilleurs ailiers. Ainsi, nous sommes excités du potentiel de tout ça.»

Krueger est d’ailleurs du même avis que son patron, affirmant qu’il allait très certainement réunir les deux vedettes au sein d’un même trio.

«Vous allez nous voir souvent dans [ce trio], a dit Krueger à la chaîne radiophonique WGR 550, lundi matin. Il y a de très bonnes chances que la vitesse et les compétences de ces deux-là se mettent en synergie pour quelque chose d'extrêmement excitant.»

«J’ai des notes devant moi en ce moment et ça ressemble à quelque chose comme ça.»