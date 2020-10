Ryan Graves reste au Colorado

L’Avalanche du Colorado a conservé les services du défenseur Ryan Graves pour trois saisons supplémentaires, a annoncé le directeur général Joe Sakic, lundi.

Le site The Athletic a avancé plus tard que l’arrière de 25 ans touchera 3,16 millions $ par saison.

Graves a disputé sa première campagne complète avec l’Avalanche en 2019-20, récoltant neuf buts et 26 points en 69 parties. Son différentiel de +40 a par ailleurs été le meilleur du circuit.

En 95 parties dans la Ligue nationale de hockey, le défenseur de 6 pi et 5 po et 220 lb a totalisé 12 filets et 31 points. Il a été un choix de quatrième tour des Rangers de New York en 2013.

Il a évolué avec le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard, devenu les Islanders de Charlottetown, les Foreurs de Val-d’Or et les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).