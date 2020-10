Tous les sentiments ont le droit d’être exprimés

Je me demande pourquoi, dans votre réponse à celle qui signait « Échaudée », j’ai cru percevoir une réelle incompréhension de votre part de ce qui lui était arrivé. Cette dame racontait que dans son cercle de golf et aussi de ski, elle avait exprimé très discrètement à l’une des membres, son béguin pour un monsieur du groupe.

Cette confidence, tout à fait légitime selon moi, a ensuite été colportée à travers le groupe de façon incorrecte par cette malheureuse indiscrète à qui elle s’était confiée. Ce qui a eu pour conséquence de produire un malaise qui semble avoir touché le groupe en entier. C’est alors que la dame s’est sentie littéralement trahie par celle à qui elle avait fait sa confidence, en plus d’être royalement ignorée par celui de qui elle s’était éprise.

Vous, madame DesChâtelets, tout ce que vous trouvez à lui dire, c’est de se calmer un peu. Je trouve ça un peu court. Car après tout, cette femme a pleinement le droit d’aimer et de vouloir être aimée. Qu’est-ce que c’est que ce groupe de personnes qui ne tolère pas les élans de l’amour ? Peut-être est-il bien superficiel ce cercle d’amis et mériterait-il lui-même de se faire faire la leçon à ce propos ? Nous n’avons qu’une vie à vivre, et selon moi, madame « Échaudée » n’a pas à rougir de ses sentiments.

Pierre

Vous oubliez une chose d’une importance capitale dans votre lecture de ce texte, mon cher Pierre. C’est que c’est justement cette « Échaudée » qui m’écrit pour m’annoncer qu’elle compte se priver des deux sports qu’elle aime pour ne plus avoir à faire face au rejet qu’elle ressent chez les autres membres de son groupe d’amis.

C’est pourquoi je l’incitais au calme, pour analyser les choses plus froidement. Pour ne plus laisser son orgueil blessé guider sa prise de décision. Car c’est à elle de nettoyer la situation. Que ce soit avec le groupe en entier ou plus spécifiquement avec la malheureuse bavarde. Car, tout comme vous, je suis convaincue qu’elle a le droit d’aimer, tout comme celui de l’exprimer.