Rendez-vous historique reporté

Le rendez-vous de Charlotte Simard avec l’histoire n’aura vraisemblablement pas lieu cette année. L’étudiante-athlète devra attendre avant de devenir la première femme à s’aligner avec l’équipe de football des Voltigeurs du cégep de Drummondville en division 3.

Le cégep de Drummondville a annoncé à la fin de septembre la suspension pour une durée indéterminée des compétitions sportives collectives d’automne, dont le football, en raison de l’évolution de la COVID-19.

Pour Charlotte Simard, c’est un coup dur. Elle était fin prête à montrer cet automne ce qu’elle peut faire sur un terrain de football contre des hommes.

« C’est poche, mais j’essaie de contrôler ce que je peux et de laisser aller le reste, explique l’étudiante âgée de 17 ans. Je vais me préparer pour la prochaine saison. »

La jeune femme qui n’a pas froid aux yeux a bien hâte de pouvoir exercer sa passion à nouveau.

« Être une femme au football, c’est spécial et un peu unique, mais je n’échangerais ça contre rien au monde », confie-t-elle.

Après être tombée en amour avec le football en deuxième secondaire au collège Saint-Bernard, celle qui joue à la position de demi défensif avait tout mis en œuvre pour mériter sa place dans les rangs collégiaux.

« C’est plus difficile pour moi physiquement, reconnaît la principale intéressée. Je ne peux pas faire le poids contre tout le monde, mais en même temps, je trouve ça enrichissant. Je m’attarde surtout à la technique, parce que je n’ai pas les capacités physiques naturelles d’un joueur de football. Je sais que je dois maîtriser certains aspects précis du sport pour ne pas me faire défoncer sur le terrain. »

Photo courtoisie

Adrénaline

Dans le passé, la jeune femme a essayé d’autres disciplines comme le cheerleading, sans parvenir à s’épanouir pleinement.

« J’apprécie l’esprit d’équipe et l’adrénaline qu’on peut ressentir lorsqu’on joue au football. Je suis un peu tomboy. Chaque année, j’ai eu peur de ne pas réussir à m’intégrer, mais tout a toujours bien été [...]. Les gars ont toujours été impressionnés et ils trouvent ça hot d’avoir une fille dans l’équipe.

«Au niveau cadet, ça ne dérangeait pas mes parents que je joue, car j’étais de la même grosseur que tous les gars, raconte-t-elle. Au niveau juvénile, ils ne voulaient pas vraiment me voir sur le terrain. J’étais supposée être botteuse, mais j’ai décidé que ce n’était pas ce qui arriverait. J’ai continué à jouer en défensive. »

À moyen terme, Charlotte Simard a pour objectif d’avoir du temps de jeu. Elle est déterminée à prouver qu’elle peut y arriver.

« Ma plus grande force, c’est ma persévérance, estime-t-elle. Ce n’est pas parce que je ne réussis pas du premier coup que je n’y arriverai pas. Pour réussir, je conseillerais aux autres filles de faire ce qu’elles veulent et d’éviter de faire en sorte que ce soit les autres qui décident pour elles. »

Photo de Frédéric Marcoux

« Charlotte a mérité sa place »

De son côté, le nouvel entraîneur-chef des Voltigeurs, Philippe Leduc, a beaucoup de bonnes choses à dire au sujet de la recrue.

« Elle travaille toujours très fort, note l’entraîneur. Elle respecte totalement notre culture d’équipe et c’est quelque chose que j’apprécie énormément. Charlotte a mérité sa place dans l’alignement. Elle a fait tout ce qu’elle devait faire pour être avec nous.

« Je ne peux pas parler pour les autres programmes, mais de mon côté, je n’ai aucun problème à avoir des athlètes féminines sur le terrain, précise-t-il. J’ai toujours été ouvert et je ne vois aucun problème à ce qu’elle participe au football. »

▶ Charlotte Simard ne sera pas la première athlète féminine à jouer au football collégial. Amélie Perras avait défendu les couleurs des défunts Jeannois du Collège d’Alma en 2015.

La COVID à la maison

En plus d’afficher une discipline exemplaire sur le terrain de football pour tenir son bout contre les hommes, Charlotte Simard n’a pas le droit à l’erreur à la maison pendant près de trois semaines, récemment. Trois membres sur cinq de la famille Simard avaient contracté la COVID-19, alors qu’elle avait reçu un résultat négatif.

Puisqu’un de ses frères, sa mère et son père ont été déclarés positifs au nouveau coronavirus, Charlotte Simard a dû s’occuper du cadet de la famille, en plus de poursuivre ses études à temps complet. Ses cours se déroulaient en ligne.

« C’était la panique chez nous au début, car on ne connaissait personne qui avait la maladie à Drummondville, souligne-t-elle. J’avais peur, mais j’ai fini par m’habituer à la situation. On a isolé tout le deuxième étage de la maison pendant cette période. On leur apportait seulement les repas. »

Puisque ses parents ont développé des symptômes à la cinquième journée de la quarantaine, la famille Simard a dû recommencer le décompte et s’isoler à nouveau pour 14 jours.

La quarantaine de Charlotte Simard s’est terminée vendredi (9 octobre), après 19 jours. Tout le monde se porte bien chez elle. L’étudiante était particulièrement inquiète, il y a quelques jours, de développer des symptômes et de recommencer une période d’isolement de deux semaines.

« J’avais l’impression que ça ne finissait plus tout ça, a-t-elle laissé entendre au téléphone. Je me dis que c’est peut-être mieux qu’on ne puisse pas jouer au football avec le cégep dans les circonstances. Vivre avec la maladie, c’est vraiment chiant !

« J’avais hâte de sortir, a-t-elle ajouté. C’est un soulagement, mais on vient de tomber en zone rouge [au Centre-du-Québec], donc je ne pourrai pas vraiment en profiter. »