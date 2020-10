COVID-19: une aide de trois millions $ aux organismes culturels

Le gouvernement du Québec annonce la création d’un Fonds régional d’urgence de trois millions de dollars pour venir en aide aux organismes culturels touchés par la pandémie de COVID-19.

Le Fonds disponible depuis mardi s’adresse exclusivement aux organismes à but non lucratif vivant une situation financière précaire en raison de la crise sanitaire.

«J'ai voulu que notre plan de relance économique pour la culture puisse aider les organismes culturels, des plus petits aux plus grands, et c'est pourquoi nous avons créé un fonds qui aidera les organismes régionaux à traverser la pandémie», a indiqué dans un communiqué Nathalie Roy, ministre de la Culture, mardi.

«La relance économique du milieu culturel passe également par ces organisations qui contribuent au dynamisme culturel et touristique de nos régions», a ajouté Mme Roy.

Pour être admissibles au programme, les organismes doivent être actifs dans un des secteurs d'intervention du ministère, notamment la muséologie, le patrimoine, le loisir culturel, les médias communautaires ou les écoles de formation en art.

Les organismes pourraient ainsi recevoir un montant maximal de 50 000$ pour maintenir leurs activités.

Les organismes ont jusqu’au 30 janvier 2021 pour soumettre une demande d’aide financière.

Les organismes sous la responsabilité de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ou du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ne sont pas admissibles.

Le Fonds d’urgence a été créé dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel adopté en juin dernier.