Covid en Chine: 3 millions de dépistés en deux jours à Qingdao

Pékin | Trois millions d'échantillons ont été prélevés en près de deux jours à Qingdao (est), métropole chinoise qui organise un dépistage express de ses 9 millions d'habitants après la découverte d'un mini-foyer de coronavirus, ont indiqué mardi les autorités.

Dans cette cité portuaire, berceau de la bière «Tsingtao», des files de personnes allant se faire tester se sont formées dans les rues. La mairie ne veut prendre aucun risque depuis la découverte ce week-end de trois cas positifs.

Alors que de nombreux pays peinent à réaliser des dépistages à grande échelle, le personnel soignant de Qingdao, vêtu en combinaison intégrale de protection, a rapidement monté des tentes médicalisées un peu partout dans la ville.

Les habitants ont été informés du point de test le plus proche de chez eux par l'administration locale de leur quartier, qui est également chargée d'organiser l'arrivée des personnes sur les différents sites.

«Au 13 octobre (mardi) à 8 h ( minuit GMT), la ville avait déjà prélevé 3 078 528 échantillons», a indiqué la commission municipale de la santé.

«Un total de 1 107 883 résultats ont été obtenus jusqu'à présent et aucun (nouveau cas) positif n'a été découvert», a-t-elle souligné dans un communiqué.

Les autorités de Qingdao ont lancé dimanche une campagne visant à prélever en l'espace de cinq jours des échantillons de l'ensemble des 9,4 habitants, après l'apparition de trois cas positifs le même jour dans un hôpital.

Il faudra toutefois un peu plus de temps pour obtenir l'ensemble des résultats.

Depuis l'émergence de ce foyer dans la cité balnéaire, qui organise chaque été une populaire Fête de la bière, 12 cas au total ont été recensés (six malades et six personnes asymptomatiques), selon la commission municipale de la santé.

La Chine, où le virus a été repéré en décembre, affirme avoir largement endigué l'épidémie sur son sol. Elle ne fait plus état que d'une poignée de nouveaux malades chaque jour, la quasi-totalité en provenance de l'étranger.