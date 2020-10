iPhone 12 5G: tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux téléphones

La présentation chaque automne des nouveaux téléphones est sans doute l’événement phare de l’année chez Apple qui nous présente ses iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Tout cela a commencé par une visite du PDG de Verizon, Hans Vestberg, qui a vanté les mérites du nouveau iPhone 12 sur son réseau 5G Ultra Wideband et de la fonction SuperStadium qui permet d’afficher jusqu’à 7 angles de caméra.

Tout de suite après, le grand déballage a commencé.

iPhone 12 et iPhone 12 mini avec 5G

Les nouveaux modèles d'iPhone 12 5G sont dotés d'écrans Super Retina XDR bord à bord et d’un verre céramique conçu à l’aide d’une cristallisation à haute température qui fait croître les cristaux nanocéramiques en verre quatre fois plus résistant. Autre résistance, celle à l’eau qui est cotée IP68 jusqu’à 6 mètres de profond et 30 minutes.

Quant à la coque, celle-ci est en aluminium de qualité aérospatiale dont les bords rappellent les iPhone 5 qui ont fait un tabac à l’époque et qui a été reprise sur l’iPad Pro.

Outre la taille d’écran qui diffère, les deux modèles 12 et 12 mini possèdent tous les deux les mêmes caractéristiques.

Le premier offre un écran 6,1 po – le mini, 5,4 po, ce qui en fait le plus compact et le plus léger téléphone 5G sur le marché.

Puce A14 et MagSafe

La puce A14 Bionic, conçue par Apple, la plus rapide des puces de téléphones intelligents, alimente chaque iPhone 12 et, associée à un système double caméra, offre de nouvelles fonctions de photographie numérique et la meilleure qualité vidéo possible dans un téléphone intelligent, peut-on lire dans le communiqué.

Les modèles d'iPhone 12 présentent également MagSafe qui offre une recharge sans fil par induction facilité par l’ajout d’un aimant. Nouveau chez Apple qui présente un tout nouveau écosystème d'accessoires qui se fixent facilement sur l'iPhone.

Prix

Les iPhone 12 et iPhone 12 mini seront disponibles en modèles de 64 Go, 128 Go et 256 Go en bleu, vert, noir, blanc et rouge, à partir de 1129 $CA et 979$CA respectivement.

Précommandes le 16 oct. pour l’iPhone 12, livraisons dès le 23 du mois. Dans le même ordre pour le mini : 6 et 13 novembre.

iPhone 12 Pro et Pro Max avec 5G

En plus des caractéristiques des deux modèles précédents, les versions Pro et Pro Max disposent d’écran de 6,1 et 6,7 po, ce dernier étant la plus grande taille d’écran jamais offerte sur un iPhone.

Combiné avec la puce A14 Bionic, ces deux modèles sont dotés fonctions de photographie numérique, dont le tout nouveau Apple ProRAW pour un contrôle plus créatif des photos et permet la première édition vidéo en format Dolby Vision de bout en bout, jusqu'à 60 images par seconde.

Scanneur Lidar

Pour les photos en basse lumière ou nocturnes, ces iPhone peuvent compter sur un scanneur Lidar qui permet d’accélérer de six fois la mise au point des images. Ce Lidar permet de recréer des images en réalité augmentée.

Sachez que les nouveaux iPhone ne sont plus livrés avec des chargeurs, ce qui permet de réduire la taille des boîtes et d’offrir la possibilité aux acheteurs de choisir le type de recharge qu’ils préfèrent.

Prix

Offerts en quatre couleurs (graphite, argent, or et bleu pacifique), l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max seront disponibles en modèles de 128 Go, 256 Go et 512 Go à partir de 1399 $CA et 1549 $CA, respectivement.

Précommandes du modèle Pro : 16 octobre, livraisons 23 octobre. Pro Max : 6 et 13 novembre.