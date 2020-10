Le propriétaire des Sénateurs poursuit un journaliste

Le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, a déposé une poursuite en diffamation contre un journaliste du quotidien «Ottawa Sun».

C’est ce qu’a appris le réseau TSN, mardi.

L’homme d’affaires demande 500 000 $ en réparation à Rick Gibbons pour un texte d’opinion qu’il a écrit en juin.

Dans son papier, l’auteur affirmait que Melnyk était malhonnête, qu’il essayait de détourner des fonds vers son propre organisme de bienfaisance pour son propre bénéfice et qu’il avait coulé la Fondation des Sénateurs d’Ottawa en lui demandant un loyer exorbitant.

Le «Ottawa Sun», qui n’est pas poursuivi par le propriétaire, avait émis des excuses à Melnyk après la parution du texte.

Un peu plus tôt cette année, les Sénateurs ont lancé un appel de propositions quant à une association avec une nouvelle fondation.

Cela aurait fait suite à un refus de la fondation en place concernant des demandes du propriétaire.

L’appel n’avait pas plu à la Fondation des Sénateurs d’Ottawa qui a choisi de ne pas participer au processus et d’ainsi de se dissocier du club. L’organisme qui a aidé à amasser plus de 35 millions $ ayant servi à la construction d’une quinzaine de patinoires et au soutien de nombreux jeunes de la région est ensuite devenu la Fondation jeunesse d’Ottawa-Gatineau.

Dans le texte de Gibbons, il était écrit que «le propriétaire de l’équipe veut qu’une bonne partie de l’argent soit dirigée vers d’autres initiatives, y compris son propre projet pour animaux de compagnie et la sensibilisation au don d’organes.»

Le journaliste n’a pas souhaité répondre aux questions de TSN concernant cette poursuite.