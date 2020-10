Michael Thomas aurait confronté ses entraîneurs

Suspendu par les Saints de La Nouvelle-Orléans, le receveur de passes Michael Thomas aurait été sanctionné en raison d’un échange de mauvais mots avec ses instructeurs.

Selon le site The Athletic, le joueur de 27 ans a été bel et bien impliqué dans une bagarre avec un coéquipier durant un entraînement, soit Chauncey Gardner-Johnson. Or, d’après cette source, il a répliqué à des commentaires des entraîneurs présents, ce qui lui a valu de manquer le match de lundi contre les Chargers de Los Angeles. De plus, Thomas a lancé des injures aux soigneurs du club qui, selon lui, n’ont pas suffisamment protégé sa cheville. Enfin, il a accusé un membre du personnel d’avoir illégalement accédé à ses courriels.

L’athlète concerné avait raté les trois duels précédant sa suspension à cause d’une blessure à sa cheville. Pour ce qui est de la suite, le pilote des Saints, Sean Payton, n’a rien garanti et l’absence du joueur pourrait se prolonger.

«Je vous tiendrai au courant, avait-il dit aux médias. Nous discuterons de cela et nous vous informerons au moment approprié.»

Thomas n’a joué que le premier match de la saison des siens et a obtenu 17 verges en trois réceptions.