Milos Raonic victorieux

Le Canadien Milos Raonic a remporté son match de premier tour du tournoi de Saint-Pétersbourg, en Russie, mardi.

Raonic, sixième favori du tournoi et 21e raquette mondiale, a vaincu l'Américain J.J. Wolf, issu des qualifications et 123e au classement de l'ATP, en deux manches de 7-6 (5) et 6-1.

Le vainqueur a réussi l'impressionnant total de 21 as lors du duel. Il n'a commis aucune double faute et a sauvé cinq balles de bris.

Au prochain tour, l'Ontarien croisera le fer avec le Kazakh Alexander Bublik, 52e au monde.

Raonic reprenait l'action après avoir déclaré forfait pour Roland-Garros, qui s'est terminé il y a deux jours par le 13e sacre de l'Espagnol Rafael Nadal à la Porte d'Auteuil.

Plus tard, lors de ce même tournoi, le Canadien Vasek Pospisil affrontera le Russe Andrey Rublev, 10e au monde et troisième tête de série.