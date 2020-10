Nate Thompson veut aider les jeunes à Winnipeg

Après avoir accepté un contrat d’une saison avec les Jets de Winnipeg, l’ancien attaquant du Canadien de Montréal Nate Thompson portera les couleurs d’une huitième équipe et il espère qu’à 36 ans, il pourra donner un coup de main aux jeunes de l’organisation.

Ayant occupé un rôle de joueur de profondeur tout au long de sa carrière de 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il montre comme meilleur rendement offensif une campagne de 10 buts et 25 points avec le Lightning de Tampa Bay, en 2010-2011.

«Ç’a été mon rôle au cours des dernières années et j’adore ça, a dit Thompson en vidéoconférence, mardi, en référence à son rôle de grand frère. J’adore être un gars qui peut aider les plus jeunes à se sentir à l’aise tout en aidant l’équipe. Je sens que je peux aider un jeune qui nous rendra meilleurs et c’est bien.»

«Ma place au sein des deux derniers trios n’a pas changé depuis un moment. C’est ma place depuis que je suis dans cette ligue. Pour moi, c’est assez simple : je gagne des mises au jeu, je joue en infériorité numérique et j’apporte de l’énergie. C’est mon truc depuis un moment.»

De l’estime pour les Jets

Au cours d’une saison morte complètement différente qui se déroule à l’automne plutôt que l’été, Thompson a d’ailleurs été très reconnaissant d’avoir été approché pour poursuivre sa carrière, même s’il n’a aucun doute de la portée de sa contribution potentielle.

Le fait que les Jets l’aient contacté a d’ailleurs beaucoup réjoui l'attaquant, puisqu’il a toujours eu beaucoup d’estime pour l’organisation du Manitoba lorsqu’il devait l’affronter.

«Je crois, comme vous pouvez le voir, que le marché des joueurs autonomes n’est pas normal présentement, a-t-il fait valoir. C’est une période sans précédent. Notre monde est dans une situation différente et je crois que pour moi, à 36 ans, j’ai encore beaucoup de hockey à jouer. Et quand Winnipeg est arrivée dans le portrait, j’étais excité.»

«C’est une équipe que je connais de l’extérieur et ç’a toujours été une formation contre qui je savais que ça allait être difficile, particulièrement à Winnipeg. Je n’ai entendu que des bonnes choses à propos de l’organisation et je voulais en faire partie.»

Thompson a disputé 88 parties avec le Tricolore, récoltant cinq buts et 21 points. Il a été échangé aux Flyers de Philadelphie en février dernier en retour d’un choix de cinquième tour en 2021.