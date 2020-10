Un nom important du ski alpin canadien se retire

Le skieur alpin canadien Manuel Osborne-Paradis a annoncé sa retraite sportive, mardi, mettant ainsi fin à une carrière de 16 saisons.

Vainqueur de trois épreuves au sein du circuit de la Coupe du monde, l’homme de 36 ans a grimpé 11 fois sur le podium et a remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde de ski alpin de 2017. Un sérieux accident survenu durant un entraînement à Lake Louise en novembre 2018 a toutefois compromis le reste de son parcours professionnel. Sa jambe gauche a nécessité neuf opérations, mais il visait encore une participation aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

En revanche, une intervention chirurgicale à un ménisque en décembre dernier l’ont fait régresser dans sa remise en forme. Il a skié sans douleur à quelques reprises avant que la pandémie de COVID-19 ne s’en mêle.

«Ce fut une aventure complètement folle pleine de hauts et de bas, mais je remercie le ski de compétition et toute la communauté qui l’entoure, a déclaré le principal intéressé dans un communiqué de Canada Alpin. Le ski de compétition a forgé l’homme que je suis aujourd’hui, il m’a ouvert de nombreuses portes et m’a montré de nouvelles possibilités. Cher ski de compétition, tu es à la fois un sport dur, cruel, brutal et stimulant, et je t’aimerai toujours.»

Aux Mondiaux de 2017 à Saint-Moritz, en Suisse, Osborne-Paradis et son compatriote Erik Guay avaient écrit une page d’histoire du ski alpin canadien en obtenant respectivement le bronze et l’argent au super-G. Il s’agissait de la première fois qu’un duo du pays occupait le même podium aux Championnats du monde.