Un plan B pour les DJ

L’arrivée de la COVID-19 a grandement chamboulé l’univers des DJ. Habitués à faire danser les foules dans les bars et à l’occasion de différents événements festifs, ceux-ci se sont abruptement retrouvés sans terrain de jeu durant plusieurs mois. Cette période sombre, marquée par la montée de la deuxième vague et un reconfinement, en a même forcé certains à se réorienter. Le Journal vous présente la situation de six DJ québécois bien en vue.

De mannequin à DJ... à auteure

Photo d'archives, Chantal Poirier

Nom de DJ : Evalicious (djevalicious.com)

Vrai nom : Ève Salvail

Âge : 49 ans

Connue internationalement pour sa carrière de mannequin, notamment auprès de Jean-Paul Gaultier, Ève Salvail mène une brillante carrière de DJ depuis une quinzaine d’années. Sans travail ces derniers mois, elle en a profité pour écrire sa biographie, Sois toi et t’es belle.

Ève Salvail parcourt le globe comme mannequin depuis près de 30 ans. Lorsqu’elle s’est lancée dans sa carrière de DJ, sous le nom de DJ Evalicious, elle a pu mettre à profit les contacts qu’elle avait un peu partout à l’étranger. Ces dernières années, elle était souvent invitée à mettre de la musique dans « des partys privés de gens célèbres » et dans plusieurs événements corporatifs.

« J’ai des trucs qui reviennent chaque année, comme les lancements de Maserati et Tag Heuer, dit-elle. Je fais aussi des fashions shows, surtout à New York. »

Avec la pandémie, tout a été annulé. « J’avais d’autres événements prévus à Los Angeles et Las Vegas. La grosse saison pour un DJ, c’est l’été. »

À la maison pour écrire

Se retrouvant tout à coup avec beaucoup de temps libre devant elle, Ève Salvail en a profité pour terminer l’écriture de sa biographie, qui paraîtra le 28 octobre aux Éditions de l’Homme.

« Le confinement [du printemps] m’a forcée à écrire. Une chance que j’avais ça parce que lorsqu’il s’est mis à faire beau, j’aurais pu sortir. Mais je me suis forcée à rester à la maison pour écrire. Ç’a été merveilleux pour moi. »

Le livre, dont la préface est signée Jean-Paul Gaultier, relatera tous les événements marquants de sa vie. Il comprendra aussi des dessins conçus par Ève elle-même.

La perception de l’échec

Depuis quelques années, la mannequin-DJ fait des conférences sur l’échec et la perception qui l’entoure. C’est quelqu’un de son entourage qui lui a lancé l’idée d’écrire un livre, après avoir vu sa conférence.

« Je suis alcoolique, mais je suis sobre depuis quatre ans, dit-elle. J’ai vécu pas mal de hauts et de bas. Je parle beaucoup de ça dans le livre. J’ai grandi à Matane, après, je suis devenue mannequin. Je parle de ce qui s’est passé backstage. »

Vivant à Montréal depuis quatre ans, Ève Salvail s’est installée au Québec à temps plein. Possédant des passeports canadien et américain, elle a pu bénéficier de l’aide financière des deux gouvernements, ces derniers mois.

Pour cet automne, elle prévoit se concentrer sur la sortie de son livre. Et son avenir comme DJ ? « Je commence à me retirer tranquillement, dit-elle. J’ai 49 ans. Travailler jusqu’à trois heures du matin, ça commence à être difficile. Mais je ne mets pas complètement une croix là-dessus. »

Elle croit que les gens seront transformés après la pandémie. « Je pense que ce ne sera plus la même chose. Moi-même, j’ai pris l’habitude de ne plus me coller sur le monde. »

Une émission dans son sous-sol

Photo courtoisie, Carl Thériault

Nom de DJ : DJ Abeille (abeillegelinas.com)

Vrai nom : Abeille Gélinas

Âge : 40 ans

Expériences passées

Après un passage à MusiquePlus, et quelques années à vivre en Californie, Abeille Gélinas a commencé à travailler comme DJ il y a une dizaine d’années. Elle partageait son temps entre des événements corporatifs et des résidences dans des restaurants ou des bars.

L’impact de la pandémie

« J’avais beaucoup de booking, surtout des événements corporatifs. La plupart d’entre eux ont été replacés à 2021. »

Au printemps, elle a eu une première demande pour faire un live sur Instagram sur le compte de Rythme FM. Elle a ensuite commencé à faire des prestations en direct, pour le plaisir, sur les plateformes Twitch et Facebook.

Elle a eu droit à la PCU. « Je n’avais pas d’affaires majeures à payer. Étant déjà une artiste, je suis habituée à vivre avec des hauts et des bas financiers. »

Son plan B

Cet automne, elle lancera le concept État d’esprit. « Ce sera dans mon sous-sol. Je vais rencontrer des femmes qui m’inspirent pour différentes raisons. Il y aura des conversations et de la musique. C’est un projet de cœur à 100 %. »

L’émission sera diffusée sur Twitch­­­, Facebook et YouTube.

L’après-pandémie

« Je crois que les gens seront encore plus connectés à eux-mêmes. Ils seront dans l’appréciation des petits moments, des connexions humaines. Je pense que les célébrations vont se faire autrement. »

Des études en radio

Photo courtoisie, Patricia Brochu

Nom de DJ : Djoolz (a1djs.com)

Vrai nom : Julien Fournier

Âge : 37 ans

Expériences passées

Travaillant activement dans l’événementiel depuis 20 ans, Julien­­­ Fournier a cofondé la compagnie A1 Djs avec Pierre Belliveau. « En 2019, on a eu, je crois, 121 événements. Cette année s’annonçait être notre plus grosse année à vie. On avait énormément de contrats pour la F1, beaucoup de corpos, de mariages, d’événements dans des bars, des festivals. »

L’impact de la pandémie

« On a dû rembourser beaucoup de dépôts. On avait beaucoup de clients de New York qui devaient se marier à Montréal et qui avaient fait appel à nos services. »

Même s’il a recommencé à travailler dans certains bars cet été, avec le déconfinement, Julien Fournier a remarqué que l’ambiance n’était plus du tout la même. « On nous demandait­­­ de ne pas faire danser les gens. C’est un peu contre-­intuitif. C’est assez spécial. »

« À pareille date l’an dernier, on avait déjà 52 partys de Noël confirmés. C’est une très grosse période de l’année pour nous. Là, on en a zéro. Je ne pense pas qu’il y a des entreprises qui vont se risquer à faire un événement comme ça. »

Son plan B

Julien Fournier l’admet sans hésiter : il est à la recherche d’un autre emploi. « J’ai pris la PCU, dit-il. L’argent que je fais dans les bars ne me permet pas de survivre. Ils nous paient beaucoup moins cher qu’avant. »

Parce qu’il connaît bien la musique, le DJ a décidé de s’inscrire à l’École de radio et télévision Promédia. « C’est mon alternative à court terme. »

L’après-pandémie

« Je ne sais pas si ça va laisser des séquelles. Je sens déjà que les gens sont tannés. Cet été, dans les bars, je sentais que le monde voulait danser, je sentais qu’ils étaient un peu frustrés. »

Un nouvel album sur le marché

Photo courtoisie, Bruno Destombes

Nom de DJ : Poirier (poiriersound.com)

Vrai nom : Ghislain Poirier

Âge : 44 ans

Expériences passées

Connu comme DJ et producteur, Poirier a lancé 11 albums dans les 20 dernières années. Il s’est aussi fait remarquer pour des remix d’artistes comme Pierre Lapointe, Champion et Kid Sister. À Montréal, il a présenté de populaires soirées comme Bounce Le Gros et Karnival.

L’impact de la pandémie

« Je devais avoir une très belle année 2020. Quand la pandémie est arrivée, j’étais déçu, mais j’étais aussi zen, car ça n’arrivait pas juste à moi. Il n’y avait pas d’injustice. »

Comme DJ, Poirier indique faire 80 à 90 événements par année. « Ma plus grosse saison est définitivement l’été, dit-il. »

Son plan B

Poirier a vécu un début de pandémie différent de ses collègues DJ car il avait déjà planifié de sortir son 11e album, Soft Power, en juin.

Malgré l’incertitude de la pandémie, le producteur ne songe pas à se réorienter « dans l’immédiat ». « Mon travail premier, c’est de composer de la musique, précise-t-il. Le travail de DJ, c’est l’aspect performance. Mais créer de la musique, pour moi, c’est essentiel. »

L’après-pandémie

« Je crois que les gens vont vouloir faire le party plus qu’avant. La société ne va pas changer. On est dans un système qui a des racines profondes. »

De DJ du Canadien à « police COVID »

Photo courtoisie, Michel Parent

Nom de DJ : Wordy Word

Vrai nom : Vincent Aubry

Âge : 47 ans

Expériences passées

Depuis 15 ans, il est le DJ attitré aux parties du Canadien au Centre Bell. Il met aussi la musique aux parties des Alouettes et des Carabins, en plus de faire à l’occasion celles du Rocket et de l’Impact. Avant la pandémie, il travaillait aussi trois ou quatre soirs par semaine dans certains bars.

L’impact de la pandémie

« Ça fait 30 ans que je fais ça. C’est mon seul gagne-pain, dit Vincent Aubry­­­. Je rencontrais parfois d’autres DJ qui étaient aussi facteurs. Et je me demandais pourquoi ils n’étaient pas DJ à temps plein. Là, je comprends plus... Je sais qui était la cigale et qui était la fourmi ! »

Après un printemps où tout a été arrêté­­­, il a brièvement rejoué dans les bars, avec le déconfinement. « Mais nos salaires ont baissé de 30 à 50 %, dit-il. Et l’ambiance était particulière. Quand il est seulement minuit et demi et que tu te mets à jouer Still Loving You, de Scorpions... »

Pour le Canadien, Vincent Aubry a participé à quelques événements virtuels sur Zoom au début des séries. Et si la prochaine saison a lieu, même sans spectateurs, il devrait pouvoir retourner au Centre Bell. « Le DJ est supposé être là. Il y a de la musique à mettre pendant l’échauffement d’avant-match. Et durant la partie, tu joues pour les joueurs au lieu de penser à la foule. »

Son plan B

Après avoir pris la PCU pendant les quatre premiers mois de la pandémie, et après avoir travaillé dans les bars cet été, Vincent Aubry s’est tourné vers une autre option, il y a quelques semaines. Le DJ a accepté de travailler comme « police COVID » sur le plateau de tournage de la série Une autre histoire.

« Je dis aux gens de mettre leur masque et leurs lunettes. On est comme le “mal nécessaire”. On a aussi­­­ nos petits bâtons pour regarder la distanciation. »

L’après-pandémie

« Est-ce que les gens seront transformés ? C’est la question qui tue. Mais je vois bien que ceux dans la tranche d’âge des 18-25 veulent faire le party. Ils pensent qu’ils sont invincibles. »