Une ancienne stratège de Couillard lobbyiste

L’ex-directrice de la planification des communications au cabinet du premier ministre Philippe Couillard cogne à la porte de l’État pour obtenir des contrats publics pour une firme de sécurité, a constaté Le Journal.

Jeudi dernier, Natacha Joncas Boudreau s’est inscrite au Registre des lobbyistes pour aller chercher des contrats de sécurité pour l’entreprise québécoise SIRCO, appartenant à Claude A. Sarrazin.

Au total, Natacha Joncas Boudreau vise deux ministères, celui de la Santé et de la Sécurité publique.

« Les services proposés visent notamment la réalisation d’enquêtes, la traçabilité et la détection préventive de situations potentiellement problématiques », peut-on lire dans l’inscription.

Pour ses activités, l’ex-stratège de Philippe Couillard, d’octobre 2017 à octobre 2018, devrait recevoir entre 10 000 $ et 50 000 $, indique le registre.

En plus d’avoir conseillé l’ex-premier ministre, Natacha Joncas Boudreau a été l’attachée de presse de l’ex-ministre de la Santé Yves Bolduc.

« Natacha a développé une expertise plus particulière dans le domaine de la santé en travaillant sur de nombreux dossiers, tels que la légalisation du cannabis, la révision de la Loi sur le tabac et la politique de prévention en santé », précise sa biographie à la firme de relations publiques Citoyen.

Enquêteurs

Jointe par Le Journal, Natacha Joncas Boudreau a confirmé qu’elle venait d’être embauchée comme lobbyiste par la firme de sécurité de Claude Sarrazin.

« SIRCO a vu comme tout le monde l’appel du gouvernement pour la recherche d’enquêteurs. Le gouvernement est en manque d’effectifs pour faire les enquêtes épidémiologiques pour retracer les cas », a-t-elle expliqué.

Natacha Joncas Boudreau a ajouté que SIRCO souhaitait répondre aux besoins urgents du gouvernement en pleine COVID-19.

« On a simplement offert les services de SIRCO. On a partagé l’expertise qu’ils détenaient et l’aide qu’ils peuvent apporter au gouvernement, mais on n’est vraiment pas plus avancé que cela dans quelque discussion que ce soit », a-t-elle conclu.

►Natacha Joncas Boudreau s’est jointe à l’équipe de la firme de relations publiques Citoyen en janvier 2019 à titre de directrice-conseil.