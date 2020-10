Une entreprise québécoise d’imagerie cérébrale dans le giron du français Qynapse

Le géant français de technologie médicale Qynapse a annoncé l’acquisition de l’entreprise québécoise True positive medical devices (TPMD), spécialisée dans l’exploitation de traitement d’imagerie cérébrale.

Le partenariat a pour objectif de combiner les technologies, brevets et expertise de TPMD aux produits et savoir-faire de Qynapse, formant ainsi la plateforme d’intelligence artificielle «la plus avancée» dans le domaine de l’imagerie des maladies du cerveau.

Les fondateurs de TPMD, le Pr Louis Collins de l’Université McGill et le Pr Simon Duchesne de l’Université Laval, ont établi l’un des actifs scientifiques et technologiques les plus impressionnants en imagerie cérébrale.

«QYNAPSE est un partenaire très prometteur pour TPMD et les universités McGill et Laval, qui nous permettra d'accélérer l'approbation réglementaire et la mise sur le marché des technologies que nous avons développées au cours des dernières années», a indiqué mardi Louis Collins, par communiqué.

«Nous sommes impatients de pouvoir livrer aux cliniciens les outils qui leur manquent pour améliorer la précision de leur diagnostic, favoriser le pronostic, et orienter le traitement de maladies comme les démences ou les atteintes cérébrovasculaires», a soutenu pour sa part Simon Duchesne.

L’acquisition de TPMD qui inclut 15 brevets, dont neuf attribués au Canada et aux États-Unis, permettra l’exploitation des contrats de partenariats scientifiques et commerciaux par la filiale canadienne de Qynapse.

Les fondateurs de TPMD siègeront au conseil scientifique de Qynapse.