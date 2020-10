LAVOIE, Denis



À Saint-Sauveur, le 7 octobre 2020 est décédé à l'âge de 73 ans M. Denis Lavoie, époux de Mme Diane Bélanger, domicilié à Saint-Sauveur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Louis), ses deux petites-filles adorées Sandrine et Marie-Lys.Maintenant auprès de ses parents, de ses soeurs Carmella et Edith ainsi que de son frère Jean-Claude, il quitte aujourd'hui ses frères et soeurs Berthe (André), Georgette, Pierre (Pauline) et Gamelin (Dominique), ainsi que ses autres parents et amis.Étant donné la situation actuelle, les rituels funéraires se dérouleront à une date ultérieure.Les arrangements funéraires ont été confiés à la :