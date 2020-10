PAGÉ, André



De Repentigny, le 18 septembre 2020, après avoir lutté courageusement contre la maladie, est décédé M. André Pagé, fils de feu Gaétan Pagé et de feu Thérèse Huot. Il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Boucher.Il laisse également dans le deuil ses enfants Jacynthe (Jonathan), Pierre-Luc (Maude), Maxime (Mélanie) et Marc-Olivier (Alexandra) ainsi que ses petits-enfants qu'il chérissait de tout son coeur, Derek, Wesley, Coralie et Éléonore.Prédécédé par sa soeur Louise et son frère Gaëtan (Micheline), il laisse ses autres frères et soeurs: Jean-Pierre (Monique), Claude (Micheline), Paulette (Jacques), Philippe (Johanne) et Christiane (Mario), sa belle-soeur Manon (André), sa belle-mère Yvette Belzile (feu Roger Boucher) ainsi que plusieurs neveux, nièces, collègues et amis, particulièrement Ronald, Renée, Ted et Susan.Au lieu des fleurs, un don à la Maison Adhémar-Dion, que la famille remercie chaleureusement pour les bons soins prodigués, serait apprécié.Selon les volontés du défunt, il n'y aura aucunes funérailles.L'inhumation se fera en privé au cimetière de Charlemagne.