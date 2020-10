SARRAZIN, Armandine



De La Conception, le samedi 10 octobre 2020, à l'âge de, est décédée Mme Armandine Sarrazin, épouse de feu M. Rémi Clément.Elle laisse dans le deuil ses enfants Liliane, Richard, Claudette, Ginette, Lisette (Maurice), Jean-Luc, Jeannot, Benoit (Diane), Martin (Lyne), Patrice (Linda) et Josée (Bernard), ses 33 petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants, ses frère et soeurs Robert, Lucille et Monique, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:974, RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANTle vendredi 16 octobre de 9h à 12h. Les funérailles seront célébrées en l'église de St-Jovite à 13h.